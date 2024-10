Vicenza – Arriva il weekend di CioccolandoVi

Il centro storico di Vicenza sarà protagonista di un autentico “giro d’Italia” del cioccolato nel weekend dal 18 al 20 ottobre. Torna, infatti, CioccolandoVi, la manifestazione dedicata al cacao in tutte le sue declinazioni, dove golosi e appassionati potranno, spostandosi di stand in stand, fare un autentico viaggio nella produzione cioccolatiera del Belpaese: dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia e all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche fino al Molise. E poi dalla Calabria fino all’entroterra siciliano.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e dal presidente di Confcommerco Vicenza Nicola Piccolo.

«Il prossimo fine settimana in città ritorna una delle manifestazioni più attese dell’autunno, CioccolandoVi che riempirà di dolci profumi le piazze del centro – ha commentato l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi -. Tante le iniziative collaterali pensate per tutte le età. Alcuni Musei civici rimarranno aperti con orario prolungato – Basilica palladiana, Chiesa di Santa Corona e Gallerie di Palazzo Thiene – e poi musica jazz tra piazza dei Signori e contra’ Garibaldi e Sapori in corso con tante “gustose” proposte in corso Fogazzaro. Ai bambini sarà dedicato il laboratorio pasticcioso in piazza Castello. Infine un evento speciale: una degustazione di cioccolato tutta in inglese».

«Ogni anno CioccolandoVi si conferma una manifestazione che porta in città e in centro storico tantissimi visitatori, non solo dalla provincia ma un po’ da tutto il Veneto ed oltre – ha sottolineato presidente di Confcommerco Vicenza Nicola Piccolo -. È un richiamo formidabile che permette di dare grande visibilità ai nostri monumenti e musei, ma anche ai nostri negozi, bar e ristoranti che possono contare su un weekend caratterizzato da un afflusso straordinario di persone. Merito della qualità che da sempre contraddistingue questo evento, che deriva dal rigore con il quale selezioniamo i cioccolatieri presenti, in grado di rappresentare il meglio della produzione italiana, con un’attenzione particolare alle varie espressioni regionali».

Ancora una volta saranno piazza dei Signori e contra’ Garibaldi a fare da scenografia ad uno degli eventi clou dell’autunno vicentino: CioccolandoVi va infatti in scena dal 2005 (con una pausa solo nel 2020) grazie all’organizzazione di Confcommercio Vicenza, il patrocinio del Comune di Vicenza, il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e dell’associazione provinciale 50&Più-Confcommercio, che si occupa di socialità e tempo libero della “generazione over”.

Nel cuore della città, spazio a 23 realtà cioccolatiere, che daranno vita ad una grande mostra-mercato suddivisa in 40 stand, dove ammirare, acquistare, degustare il meglio della produzione italiana a base di cacao, oltre ad altri dolci prelibatezze.

Spazio ai prodotti che hanno una lunga tradizione nella cioccolateria nazionale, legati certamente ad alcuni territori ma oramai diventati patrimonio comune, come i cuneesi, i giandujotti, i cremini, i tartufi. E poi un’infinità di tavolette in tantissime varianti, i cioccolatini, le dragées, le praline, i roché, le scorzette, gli spezzati. E ancora la fantasia dei soggetti al cioccolato, la golosità della frutta tuffata nel miglior cacao, la particolarità delle creme spalmabili, il cioccolato da bere, quello da passeggio e pure il gelato, interpretato in otto diverse varianti del gusto di cioccolato.

Per il semplice goloso, come per l’appassionato, sarà l’occasione per scoprire anche le ultime novità che alcuni dei più conosciuti maestri cioccolatieri italiani studiano costantemente, anche per andare incontro a particolari esigenze dei consumatori: dai vegan a chi sceglie il sugar free, fino alle persone con intolleranze alimentari. Tantissime, poi, le altre prelibatezze dolciarie presenti, come i macarons, le torte, i cannoli siciliani, i waffel… anche se protagonista indiscusso è sempre il pregiato cioccolato, che si può acquistare direttamente “dal produttore al consumatore”. Non solo: proprio la scelta di Confcommercio Vicenza di privilegiare piccoli produttori, ha permesso alla manifestazione di collocarsi tra le top quality del settore in Italia, considerato che qui sono poste in vendita specialità create in piccoli lotti provenienti da materie prime selezionate e lavorate con grande cura, con particolare attenzione anche alle specificità del territorio, considerato che in Italia, come avviene per la gastronomia, esistono tanti modi diversi di interpretare il cioccolato.

Gli stand di CioccolandoVi saranno aperti al pubblico venerdì 18 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 19 ottobre dalle 9 alle 24 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 20. Sabato 19 i negozi e i pubblici esercizi potranno prolungare l’orario di apertura fino a tarda notte.

L’attesa per l’evento è grande, perché negli anni CioccolandoVi ha saputo conquistare curiosi, appassionati o semplici golosi ben oltre i confini della provincia, con tante presenze anche dal resto del Veneto e da fuori regione grazie anche al piano promozionale adottato: dal sito Internet dedicato, alle campagne social, radiofoniche e sui principali mezzi di comunicazione. Forte è quindi l’appeal della manifestazione, per la quale si prevedono, in ogni giorno della manifestazione, decine di migliaia di visitatori.

Un evento che è un grande attrattore per il centro storico della città, dunque, che si presenterà per l’occasione con il suo “abito migliore”, grazie anche ai musei aperti che permetteranno di unire gusto e cultura e ad altri eventi organizzati in contemporanea.

NON SOLO CIOCCOLATO – Gli altri eventi

Musei aperti con orario prolungato. Venerdì 18 ottobre,i Musei civici di Vicenza di Vicenza promuovono l’apertura con orario prolungato della Basilica Palladiana, delle Gallerie di Palazzo Thiene, e della chiesa di Santa Corona, fino alle 22 (ultimo ingresso mezzora prima della chiusura). I biglietti si possono acquistare all’ufficio Iat di piazza Matteotti e alla biglietteria della Basilica palladiana a disposizione fino alle 21.30.

Sabato 19 ottobre l’orario prolungato fino alle 22 è attivo per le Gallerie di Palazzo Thiene e per la chiesa di Santa Corona, mentre l’ufficio Iat rimarrà aperto fino alle 21.30.

Musica in piazza. Sabato 19 ottobre, dalle 16.30, la street band “Tiger Dixie Band” animerà contra’ Garibaldi (con alcune “incursioni anche in piazza dei Signori), con il proprio repertorio jazz, che ricrea le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e del Ragtime. L’evento è curato dall’associazione culturale New Project.

Arte e Creatività. Arte e creatività si fondono con CioccolandoVi: in piazza Castello, domenica 20 ottobre, si potranno ammirare le esposizioni di artisti che lavorano su vetro, tela, carta. Inoltre ci sarà un “laboratorio pasticcioso” dalle 10 alle 17, che coinvolgerà i bambini guidati a realizzare, con varie tecniche, disegni di pasticcini. Eventi organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Pandora. Partecipazione gratuita.

Chocolate tasting in inglese. Imparare l’inglese degustando cioccolato! Sarà l’occasione offerta da Wall Street English sabato 19 e domenica 20 ottobre, alle 17 tra piazza dei Signori e contra’ Garibaldi. In occasione di CioccolandoVi, la nota scuola di inglese invita tutti gli appassionati a un evento speciale: il Chocolate Tasting, una degustazione di cioccolato condotta interamente in inglese da insegnanti madrelingua. L’incontro, completamente gratuito, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire i segreti del cioccolato in un contesto coinvolgente. Un’esperienza unica per migliorare il proprio inglese attraverso l’arte del gusto, nella splendida cornice del centro storico di Vicenza. L’evento è su iscrizione al link https://www.cioccolandovi.it/cioccolandovi-info-pratiche/

Sapori in Corso. In contemporanea a CioccolandoVi, in corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo ritorna “Sapori in Corso”, un week end dedicato alla degustazione e alla scoperta di nuovi sapori, promosso dall’associazione Il Tritone. L’evento si svolgerà il 18 e il 20 ottobre dalle 9 alle ore 20, mentre per il sabato 19 ottobre verrà prolungato l’orario di chiusura fino alle 23.

Per ulteriori informazioni www.cioccolandovi.it.