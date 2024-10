I migliori bar di Gambero Rosso: eccellenze a Lonigo e Arzignano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Svela un panorama sempre più variegato e dinamico del mondo dei bar italiani la 25° edizione della Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata sempre in collaborazione con illycaffè. “La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità.

Il caffè resta il protagonista indiscusso, nel classico binomio espresso e cornetto, che restituisce l’immagine della sosta veloce al bancone, e in un’offerta che si è arricchita di proposte creative e ricercate. Metodi di estrazione alternativi, come il v60 e l’aeropress hanno dato vita a un consumo più consapevole e lento, accompagnato da scenografici lievitati da colazione, che puntano a stupire per forme e farciture e da una ricca selezione di prodotti dolci e salati che scandiscono ogni momento della giornata, sempre più attenti al mondo vegetale e ad assecondare diverse esigenze alimentari. Terreno di ricerca è l’aperitivo che si conferma un rito irrinunciabile per gli italiani. Accanto all’intramontabile Spritz, trovano ampio spazio mocktail, drink a tema caffè, interessanti cocktail list e intriganti abbinamenti food.

“I bar oggi non rappresentano più soltanto il luogo dove si consuma il caffè, ma uno spazio di condivisione, socialità e cultura. Sono il punto di incontro fra tradizione e innovazione dove si sviluppano nuove offerte con una ricerca costante della qualità e attenzione agli aspetti sostenibili. In uno scenario complesso come quello attuale, costellato da inflazione e aumento dei costi, vogliamo premiare chi si distingue per un servizio d’eccellenza in grado di offrire una vera e propria experience ai clienti” ha commentato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè. “In questo contesto sempre più complesso e sfaccettato, è l’identità del locale a fare la differenza: vince chi ha una visione chiara e sa declinarla in modo coerente in ogni aspetto, dal proprio alter ego sul web ad ambiente e servizio, ed è capace di rinnovarsi nel tempo” spiega Marina Savoia, curatrice della Guida, nelle prime pagine.

I numeri della Guida:

Sono oltre 1.100 le insegne contenute nell’edizione 2025: localiche rappresentano al meglio i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità, in crescita rispetto ai 1.091 contenuti nella Guida dello scorso anno. Ben 106 i nuovi ingressi a testimonianza della vivacità del settore e della continua ricerca della migliore qualità. A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di insegne (158), seguita da Veneto (113) ed Emilia-Romagna (89). Ben rappresentato anche il Sud Italia: spiccano Sicilia (83) e Puglia (82), quest’ultima in particolare protagonista dei nuovi ingressi con 15 indirizzi.

Premio illy Bar dell’Anno

È Gustificio, di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, volto a premiare la realtà che si distingue, attraverso pratiche concrete e quotidiane, per la particolare attenzione posta al tema della sostenibilità.

Tre Tazzine e Tre Chicchi

Crescono anche le eccellenze premiate con il massimo punteggio, che quest’anno arrivano a 48 e tra le eccellenze riconosciute dalla guida, sono 18 i locali segnalati con una stella, per aver conservato i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi.

Il Veneto

Dopo la Lombardia, padroneggia con il maggior numero di locali: ben 113 gli indirizzi nell’edizione 2025 – in leggero calo rispetto alle 119 del 2024 – dove gustare un ottimo caffè, tra cui 6 new entry: Glass Cafè a Bibione (VE), FolkLore a Feltre (BL), DiDi a Rosà (VI), Flora Cafè a Rosà (VI), Bloom a Treviso e Ammazza Caffè a Verona.

E’ sempre il Veneto, da sempre culla dell’espresso perfetto che vanta una secolare tradizione caffettiera, a ospitare il Premio illy Caffè dell’anno che va a Gustificio, di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. E’ l’insegna padovana ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, volto a premiare la realtà che si distingue, attraverso pratiche concrete e quotidiane, per la particolare attenzione posta al tema della sostenibilità.

L’insegna veneta è stata scelta all’interno di una rosa di cinque candidati da una prestigiosa giuria di esperti composta da Antonia Klugmann, illy Chef Ambassador e chef del ristorante L’Argine a Vencò, in provincia di Gorizia, Lorenzo Ruggeri, Direttore Responsabile Gambero Rosso, Marina Savoia, Curatrice della Guida Bar d’Italia, Moreno Faina, Direttore Università del Caffè illy e Violante Avogadro, Chief Communication & Key Client Officer illy.

In particolare, per l’approvvigionamento delle materie prime l’insegna lavora in sinergia con la fattoria sociale il PomoDoro di Bolzano Vicentino e con piccoli produttori di prossimità, mentre cacao e caffè arrivano da aziende certificate B-Corp. Importante il ruolo della tecnologia, con sistemi 4.0 che consentono di limitare e recuperare le emissioni di calore. Bandita la plastica, anche per i prodotti acquistati.

A ottenere un punteggio pieno – Tre Chicchi e Tre Tazzine – sono le seguenti 5 eccellenze, suddivise per provincia:

Padova

Biasetto**, cui va la doppia stella per aver raggiunto i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno vent’anni consecutivi. Regno di uno dei grandi maestri della pasticceria italiana, è la cornice ideale per concedersi una coccola a ogni ora del giorno, serviti da un personale attento e nel contempo discreto. La colazione vede protagonisti lievitati di ottima fragranza e perfetta esecuzione, da accompagnare alle eccellenti proposte della caffetteria. Ricercati gli sfizi salati per uno spuntino, e a pranzo si sceglie da un menu di piatti che valorizzano ingredienti selezionati e di stagione;

Venezia

Grancaffè Quadri* che si aggiudica una Stella per aver mantenuto il massimo punteggio per almeno dieci anni consecutivi. Tra gli indirizzi imperdibili della città, il Quadri offre ai turisti e ai veneziani, non solo lo spettacolo incomparabile di San Marco, ma anche una caffetteria eccellente, una golosa pasticceria, la “cicheteria” in fantasiosa versione gourmet in degustazione, una carta dei vini all’altezza, un sontuoso cocktail bar con il suo enciclopedico menu, un servizio professionale ma decontratto, nello stile della casa;

Amo, posto unico, in una cornice incredibile, nato dalla collaborazione fra una delle famiglie più illuminate della ristorazione italiana, gli Alajmo, e il designer Philippe Starck, che ha dato il suo inconfondibile tocco all'arredo. Il caffè è quello della Torrefazione Giamaica Caffè di Verona, servito in modo ineccepibile qualsiasi sia la scelta, dall'espresso al caffè americano, dal cappuccino al marocchino in vetro, tutti accompagnati da piccola biscotteria;

Vicenza