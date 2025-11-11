ECONOMIA
11 Novembre 2025 - 16.37

Ovs offre 15 milioni per Kasanova

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ovs ha presentato un’offerta vincolante per Kasanova, il marchio specializzato in prodotti per la casa, che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro. Nell’ottobre 2024 Kasanova ha richiesto l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, per poi avviare un importante piano di turnaround con chiusure dei negozi meno redditizi e più in generale di riduzione costi ed inefficienze. Per il 2025 sono previste vendite poco inferiori ai 300 milioni di euro, con un Ebitda leggermente positivo. A seguito dell’azzeramento del capitale sociale per perdite, OVS otterrà il 100% di Kasanova tramite l’aumento di capitale riservato e i creditori rinunceranno a 40 milioni, dando al gruppo un sostanziale pareggio. Ovs, che già controlla Croff, vuole “rafforzarsi nel settore dell’homeware, caratterizzato da una elevata frammentazione e grande resilienza, assumendo anche in questo mercato una posizione di leadership a livello nazionale” spiega una nota.
    Kasanova ha una rete di circa 700 punti vendita, di cui circa 220 a gestione diretta, 280 in franchising e 200 corner all’interno di negozi specializzati in bricolage. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Ovs offre 15 milioni per Kasanova | TViWeb Ovs offre 15 milioni per Kasanova | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy