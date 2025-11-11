Ovs offre 15 milioni per Kasanova
Ovs ha presentato un’offerta vincolante per Kasanova, il marchio specializzato in prodotti per la casa, che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro. Nell’ottobre 2024 Kasanova ha richiesto l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, per poi avviare un importante piano di turnaround con chiusure dei negozi meno redditizi e più in generale di riduzione costi ed inefficienze. Per il 2025 sono previste vendite poco inferiori ai 300 milioni di euro, con un Ebitda leggermente positivo. A seguito dell’azzeramento del capitale sociale per perdite, OVS otterrà il 100% di Kasanova tramite l’aumento di capitale riservato e i creditori rinunceranno a 40 milioni, dando al gruppo un sostanziale pareggio. Ovs, che già controlla Croff, vuole “rafforzarsi nel settore dell’homeware, caratterizzato da una elevata frammentazione e grande resilienza, assumendo anche in questo mercato una posizione di leadership a livello nazionale” spiega una nota.
Kasanova ha una rete di circa 700 punti vendita, di cui circa 220 a gestione diretta, 280 in franchising e 200 corner all’interno di negozi specializzati in bricolage. ANSA VENETO