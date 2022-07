OVS compra Les Copains per 1,4 milioni di euro

OVS S.p.A. annuncia l’acquisizione, per 1,4 milioni di euro, del marchio bolognese Les Copains, storica label di abbigliamento e accessori caduta in disgrazia negli ultimi lustri che si affermò tra gli anni ‘70 e ‘90 diventando nota tra il pubblico giovane per i minipull a righe e i giacconi di lana fredda.L’acquisizione, che ha riguardato esclusivamente il marchio Les Copains, rientra nella strategia di OVS di rafforzare la sua piattaforma di sviluppo e distribuzione del prodotto, con l’obiettivo di ampliare il pubblico dei visitatori ed essere sempre più vicini ai diversi stili di vita dei clienti, spiega in un comunicato l’azienda guidata dal CEO Stefano Beraldo.