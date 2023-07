OVEST VICENTINO – Un arresto e una denuncia per evasione

I militari del Comando Compagnia di Valdagno nel corso delle giornate del 29 e del 30 giugno

2023 hanno eseguito una serie di controlli nel territorio di Montecchio Maggiore che ha portato all’arresto di un cittadino ghanese e alla denuncia in stato di libertà di un cittadino di Montecchio per evasione.

Otto equipaggi della Tenenza castellana, del NOR – radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di Chiampo ed Arzignano hanno svolto specifici posti di controlli.

In particolare sono stati svolti oltre quaranta controlli a mezzi e persone che hanno permesso di

individuare quattro soggetti interesse operativo, per i quali sarà valutata la possibilità di avanzare

misure di prevenzione.

E’ stato rintracciato un cittadino del Ghana di 47 anni gravato da un “Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare” emesso dalla procura di Vicenza in relazione al reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità personale. Fatti commessi in Vicenza nel 2016.

Inoltre i militari dell’Arma hanno denunciato per evasione un cittadino di 43 anni originario di Montecchio Maggiore, già sottoposto ad arresti domiciliari, poiché controllato all’interno di un noto supermercato del centro cittadino senza alcuna autorizzazione. L’uomo dovrà rispondere di evasione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria berica.