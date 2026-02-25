Ovest Vicentino – Nuovo comandante alla stazione dei carabinieri di Valdagno: incarico al maresciallo capo Simone Peregrino

Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Valdagno. Da alcuni giorni il maresciallo capo Simone Peregrino ha assunto ufficialmente il comando del presidio cittadino, subentrando alla guida del reparto.

Originario del Piemonte, arruolatosi nell’Arma nel 2012, l’ispettore ha maturato la propria esperienza professionale all’interno della Compagnia di Valdagno. In passato ha prestato servizio come addetto nelle Stazioni di Recoaro Terme e Trissino, per poi essere assegnato all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Valdagno.

L’incarico rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso del sottufficiale, chiamato ora a dirigere la Stazione cittadina, punto di riferimento per il territorio.

Al nuovo comandante sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro dal colonnello Loreto Biscardi, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, e dal tenente colonnello Alberto Veronese, comandante della Compagnia Carabinieri di Valdagno, che hanno espresso fiducia per l’avvio del nuovo incarico.