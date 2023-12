Obiettivo Zero Pfas, quasi ultimati i lavori per i filtri a carboni attivi nel centro idrico di Longa a Montecchio Maggiore

Sono quasi terminati i lavori per l’installazione del sistema di filtri a carboni attivi per raggiungere l’obiettivo Zero Pfas nel centro idrico di Longa, collegato all’acquedotto al servizio di Montecchio Maggiore.

Nei giorni scorsi è stata realizzata la gettata di calcestruzzo che serve come base dove installare i primi 4 filtri, in linea con quanto già fatto di recente nel centro idrico Natta, cui potranno aggiungersene altri 4 secondo le necessità una volta entratop aregime il sistema. Verrà poi completato l’allestimento idraulico e il sistema di filtraggio dovrebbe entrare in funzione entro la fine del mese di gennaio con una capacità di trattamento potenziale pari a circa 2 miliardi di litri all’anno da immettere in rete.

L’investimento fa parte del totale di quasi 37 milioni di euro, tra costi e investimenti completati e previsti da Acque del Chiampo tra il 2013 e il 2029 per arginare l’emergenza Pfas.

Il dettaglio di costi e investimenti:

COSTI

Sostituzione periodica delle masse filtranti: 534.450 euro

Analisi di laboratorio: 511.332 euro

Servizio erogatori nelle scuole: 306.643 euro

Casette dell’Acqua ed erogazioni liberali d’acqua: 166.884 euro

Nuove opere integralmente finanziate da Acque del Chiampo: 5.858.493 euro

Nuove opere cofinanziate (quota sostenuta da Acque del Chiampo): 603.457 euro

Importo complessivo costi: 7.981.259 euro

INVESTIMENTI

Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7): 258.066 euro

Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove: 8.805.892 euro

Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi “Roggia” per il contenimento PFAS: 80.000 euro

Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. – 3° lotto – 1°stralcio: 2.089.539 euro

Adeguamento centrale idrica Longa: 5.800.000 euro (di cui 1.200.000 per l’allestimento dei filtri a carboni attivi)

Impianto di filtrazione presso la centrale idrica di Grumello: 1.000.000 euro

Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. – 3° lotto – 2°stralcio: 1.080.000 euro

Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca: 4.587.936 euro

Collegamento rete Grumello-Poiaracca: 5.220.278 euro

Totale investimenti: 28.921.711 euro

Totale costi + investimenti: 36.902.970 euro