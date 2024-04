Distretto del commercio: 75 mila euro per valorizzare le attività del territorio

Ammontano a 75 mila gli euro assegnati dal Comune di Montecchio Maggiore a trenta attività del Distretto del commercio cittadino che questa mattina (lunedì 29 aprile 2024) sono state invitate nella sala consiliare del municipio per ricevere la comunicazione ufficiale dei contributi assegnati. Sono imprese che hanno beneficiato o beneficeranno dei finanziamenti per la riqualificazione e la modernizzazione degli immobili, oltre che per l’innovazione e la digitalizzazione, tutte con un’unità locale di commercio al dettaglio oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (come bar o ristoranti) o dell’artigianato di servizio (ad esempio parrucchieri ed estetisti). Due gli sportelli, aperti negli ultimi mesi dal Comune montecchiano, finalizzati a raccogliere le adesioni al bando promosso per favorire l’apertura di nuovi negozi e per valorizzare quelli esistenti con investimenti volti a favorire la riqualificazione e la modernizzazione degli immobili destinati al commercio. Interventi che includono la sistemazione delle facciate e degli ambienti esterni, delle vetrine e delle insegne, l’implementazione dei sistemi di sicurezza e l’adeguamento dei locali dal punto di vista igienico-sanitario. Ammesse, inoltre, le spese per l’innovazione e la digitalizzazione come lo sviluppo di software o piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, canali di vendita e-commerce e progetti di web marketing.