Gara di solidarietà per Marco: già 400 iscritti per trovare la compatibilità genetica

Più di 400 persone hanno già confermato la partecipazione alla giornata di iscrizione a IBMDR – Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo in programma dalle 9 alle 18 di domenica 17 marzo nella Sala Civica al civico 4 di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore. L’Associazione italiana Donatori di Midollo Osseo (ADMO), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato l’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche per rispondere all’appello per Marco, un piccolo paziente ricoverato a Padova in attesa di un trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Marco ha 12 anni e fino a pochi giorni fa frequentava la scuola media Leone XIII di Montecchio Maggiore. Poi ha cominciato a stare poco bene e a sentire un forte senso di stanchezza. Fin dai primi accertamenti la diagnosi è sembrata seria, per diventare ben presto un’atroce verità: è affetto da una forma di leucemia che ha comportato l’immediato ricovero all’ospedale di Padova. Accudito dall’équipe medica del reparto di oncoematologia e con la costante presenza dei suoi genitori, Marco sta affrontando con grande coraggio questo difficile momento. Dovrà essere sottoposto a trapianto di cellule staminali ematopoietiche e per questo ha bisogno di un donatore. In accordo con la famiglia, la sua scuola ha rivolto un appello per l’iscrizione a IBMDR – Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo affinché si trovi al più presto un donatore di CSE del midollo osseo compatibile con Marco e per tutti coloro che sono in attesa di trapianto.

Sono in programma giornate di iscrizione al Registro IBMDR in tutto il Veneto: i giovani fra i 18 e i 35 anni, in buona salute e con un peso minimo di 50 kg, avranno la possibilità di mettersi a disposizione per cercare la compatibilità genetica, in modo anonimo, volontario e gratuito. Anche a Montecchio Maggiore, ADMO con l’UOC di Medicina Trasfusionale, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune montecchiano, si è attivata per svolgere i prelievi finalizzati alla tipizzazione, mediante la raccolta di campioni di saliva per l’inserimento dei dati genetici nel Registro dei Donatori potenziali di Midollo osseo, la banca dati nazionale, da cui viene ricercata la compatibilità genetica per la donazione effettiva. L’evento di domenica 17 marzo prevede, per ciascun donatore, la compilazione di un questionario con alcune domande generiche sullo stato di salute del candidato, un colloquio individuale con un medico e il successivo auto-prelievo di saliva.

«La nostra risposta come Amministrazione a questo appello è stata immediata: dallo scorso dicembre Montecchio Maggiore è diventata Città del Dono e iniziative di sensibilizzazione come quella di domenica prossima esprimono pienamente l’importante significato di questo progetto», commenta l’Assessore al volontariato e al sociale, Raffaella Mazzocco. «La donazione di midollo osseo è fondamentale nella cura di moltissime malattie del sangue, tra cui le leucemie, risultando spesso l’unica speranza di vita per i pazienti che ne sono affetti. La donazione non è pericolosa per il donatore, ma la compatibilità con il ricevente è molto rara: solamente un individuo ogni 100.000 presenta un tasso di compatibilità sufficiente. Per questo motivo la tipizzazione risulta fondamentale».

«Invito i giovani cittadini a rispondere in gran numero all’appello: più sarà alta la partecipazione, maggiore sarà la probabilità di trovare un donatore compatibile con Marco. Sono sicuro – chiosa il Sindaco Gianfranco Trapula – che la solidarietà, anche in questa occasione, sarà notevole».

La prenotazione è consigliata compilando il form al link https://forms.gle/XRaw5VYZg2darSmCA.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 389 9032196 o scrivere all’indirizzo admovicenza@admo.it.