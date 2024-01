Crescono i contributi alle associazioni: 230 mila euro per il 2023 a Montecchio Maggiore

Quasi 230 mila euro di contributi erogati a oltre sessanta gruppi del territorio. Nel 2023 cresce di quasi 42 mila eurol’importo stanziato dall’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore a favore delle associazioni di volontariato, promozione sociale, culturali, sportive e di salvaguardia dell’ambiente. Una somma, assegnata con una delibera di giunta approvata a fine anno, che contribuisce sia al regolare svolgimento dell’attività ordinaria annuale dei gruppi, ma anche alle iniziative straordinarie e a quelle di comitati e associazioni di categoria impegnate nella valorizzazione dei quartieri.

Il Comune ha concesso quasi 94 mila euro a 20 associazioni che hanno proposto iniziative ricreative e sportive, oltre 46 mila euro a 25 enti impegnati in ambito sociale e poco più di 32 mila euro a 12 gruppi culturali della città. È di 30 mila euro, invece, il contributo ai Campionati Mondiali di pattinaggio corsa, disputati a Montecchio Maggiore tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Ammonta a 11.500 euro la quota assegnata alle iniziative per il commercio e a 10.500 euro quella erogata per promuovere il turismo. Sono 5 mila, infine, gli euro destinati alle attività di salvaguardia dell’ambiente.

«Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere le tante associazioni della città, stanziando quasi 230 mila euro a supporto delle preziose e numerose attività svolte nel corso del 2023», dichiara il sindaco Gianfranco Trapula. «Ritengo che il mondo dell’associazionismo sia il cuore pulsante della comunità e il suo sostegno è sempre stato uno degli obiettivi del mio mandato. Nonostante anni difficili per la pandemia e le congiunture internazionali, con conseguenze economiche importanti anche sui bilanci degli enti locali, siamo riusciti con uno sforzo non scontato a garantire sempre il sostegno a queste realtà, consapevoli che anche nella vitalità del tessuto associativo si esprime la forza di una comunità».