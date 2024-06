Nuovo alert del Comune di Vicenza – Previsti temporali, vento e grandine: chiusi parchi e sospese manifestazioni

Per la previsione di forti temporali, vento e grandine, chiusi i parchi e sospese le manifestazioni all’aperto di questa sera

Un’ordinanza del sindaco invita i cittadini a non frequentare le aree verdi liberamente accessibili

Alla luce dell’ultimo bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che per Vicenza prevede fino alle 3 di questa notte un livello di allerta arancione per criticità idrogeologica per temporali con vento e grandine, il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei parchi pubblici e il divieto di attività all’aperto nei giardini e nei parchi.

Ai cittadini si raccomanda di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili, di prestare attenzione negli spostamenti in auto e, ove possibile, di ricoverare i mezzi in aree coperte.

Sono state sospese le manifestazioni all’aperto previste per stasera lungo le mura di viale Mazzini (Lumen Festival) e al Parco Fornaci.

Il Coc, Centro operativo comunale, è operativo nella sede della polizia locale.

La protezione civile comunale è pronta a intervenire in caso di necessità.

Per emergenze chiamare lo 0444545311.