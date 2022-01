Nuova ciclabile da Vicenza a Montecchio Maggiore, approvato il progetto esecutivo

Il servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici ha approvato il progetto esecutivo per il completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili del capoluogo e del Comune di Creazzo per un importo complessivo di 1.100.000 euro.

Nel dettaglio, sarà realizzato un percorso ciclabile in continuità con quello previsto dal Comune di Creazzo a partire dal confine comunale, lungo strada della Carpaneda, fino al sottopasso dello svincolo della tangenziale in fase di realizzazione in modo da consentire la connessione alla zona residenziale a sud est di Vicenza.

“Il percorso si inserisce non solo nel progetto più ampio di collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore, ma diventerà anche un tratto dell’“autostrada delle bici” Aida, l’Alta Italia Da Attraversare, il progetto promosso da Fiab per collegare le città del Nord – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. In questo modo il tratto ciclopedonale assumerà una duplice valenza, sia di tipo locale, per gli spostamenti pendolari casa-lavoro tra Creazzo, Vicenza e i Comuni limitrofi, sia di tipo turistico”.

I lavori prenderanno il via prima dell’estate.