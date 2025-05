Noventa – Arriva la Marcia Campagnola: domenica 4 maggio la 26a edizione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cinque percorsi tra natura e inclusione, con il sostegno del Comune e delle associazioni locali

È tutto pronto a Noventa Vicentina per la 26ª edizione della Marcia Campagnola, in programma domenica 4 maggio 2025. L’evento, organizzato dal Gruppo Podistico “Corri Noventa” in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune, la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Carabinieri – 42° Nucleo Volontari, è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti del movimento all’aria aperta.

La marcia è non competitiva e aperta a tutti: famiglie, sportivi, gruppi di amici e camminatori di ogni età. Saranno disponibili cinque percorsi di diversa lunghezza – 4, 9, 15 e 24 km – immersi nella campagna e nei tratti collinari del territorio, oltre a un percorso accessibile di 4 km dedicato alle persone diversamente abili, a sottolineare l’anima inclusiva dell’iniziativa.

Il ritrovo è fissato presso la Tensostruttura di Via Martiri, con partenza libera dalle ore 7.00 alle 9.00.

A sostegno dell’iniziativa arriva anche il messaggio del sindaco Mattia Veronese:

“La Marcia Campagnola è una bellissima tradizione per Noventa Vicentina: un momento di sport, socialità e scoperta del nostro territorio. Quest’anno, con il coinvolgimento delle nostre realtà associative e l’attenzione all’inclusività, l’evento assume un valore ancora più significativo. Ringrazio il gruppo Corri Noventa, i volontari e tutti coloro che, anche quest’anno, rendono possibile questa manifestazione. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una domenica all’insegna del benessere e della comunità.”

Per informazioni è possibile contattare Dario Trevisan al numero 0444 887915 o al cellulare 346 3161082.