“Niente Grinch e indossate maglioni brutti!”, sindaco francese firma ordinanza per imporre il buon umore durante le feste

Ad Andrézieux-Bouthéon, cittadina della Loira, il Natale è all’insegna della gioia… e delle regole insolite. Il sindaco François Driol ha firmato un’ordinanza comunale invitando residenti e turisti a sfoggiare sorrisi smaglianti durante le festività, dal 1° dicembre al 2 gennaio, e a partecipare attivamente a tutte le celebrazioni organizzate dalla città. Perfino i brutti maglioni natalizi diventano obbligatori negli spazi pubblici, insieme a un caloroso “Buon Natale” per chiunque si incontri per strada.

Secondo l’ordinanza, l’obiettivo è combattere “la malinconia diffusa che colpisce gli abitanti quando guardano notiziari, ascoltano la radio o passano troppo tempo sui social media”. Gli operatori sanitari sono invitati a garantire livelli di colesterolo e zucchero nel sangue sufficienti a godere senza pensieri dei dolci tradizionali, mentre i residenti possono esibirsi in danze e canti nella piazza del municipio per invocare la neve.

Con questo provvedimento insolito e ironico, il sindaco intende mantenere “la gioia e l’armonia festiva nelle case e nelle strade di Andrézieux-Bouthéon”, sottolineando l’importanza della convivialità e cercando di mettere fine ai pensieri tristi. È prevista a breve una nuova ordinanza che disciplinerà la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Non è la prima volta che François Driol sorprende i cittadini con le sue misure creative: nel 2024, un’ordinanza aveva autorizzato Babbo Natale e la sua slitta a sorvolare la città e a consegnare regali ovunque, mentre le renne potevano riposare al castello di Bouthéon gustando carote biologiche. Allo stesso tempo, il sindaco aveva vietato al Grinch, ai Krampus e a qualsiasi altro personaggio malvagio di interferire, assicurando che la magia del Natale procedesse senza intoppi.

Ad Andrézieux-Bouthéon, a Natale si sorride… e si rispettano le regole del buonumore.