Neve e vento paralizzano i trasporti in Europa: ad Amsterdam 800 voli cancellati

L’ondata di gelo che sta colpendo l’Europa continua a causare gravi disagi ai trasporti aerei e terrestri. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei principali hub europei, ha annunciato la cancellazione di almeno 800 voli a causa di neve e forti raffiche di vento, dopo giorni di difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse.

Secondo quanto riferito dalla direzione aeroportuale, oltre 1.000 persone hanno trascorso la notte all’interno dello scalo. Per far fronte all’emergenza sono state allestite brandine e offerta la colazione ai passeggeri rimasti bloccati. Il numero delle cancellazioni è destinato ad aumentare nel corso della giornata, mentre erano previsti complessivamente circa 1.100 voli.

Pesanti ripercussioni anche sulla rete ferroviaria dei Paesi Bassi. La compagnia nazionale NS ha invitato i viaggiatori a rinviare gli spostamenti non essenziali. In mattinata, sulle strade olandesi si registravano oltre 700 chilometri di code, il peggior dato per un mercoledì mattina dal febbraio 1999.

Il maltempo sta colpendo duramente anche la Francia. All’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi sono stati cancellati circa 100 voli, mentre altri 40 sono stati annullati allo scalo di Orly. I servizi di autobus pubblici nella capitale e nei comuni limitrofi sono stati sospesi a causa delle strade ghiacciate, mentre metropolitane e treni suburbani risultano in gran parte operativi.

Météo France ha posto 38 dipartimenti in stato di allerta per forti nevicate e ghiaccio nero, con accumuli di neve tra i 3 e i 7 centimetri. Il servizio meteorologico ha definito l’ondata di freddo di “rara intensità per la stagione”. Le autorità francesi avevano già raccomandato di limitare gli spostamenti e, dove possibile, di lavorare da remoto.

Martedì, sempre in Francia, sono state confermate cinque vittime in incidenti stradali legati alle condizioni meteo. L’emergenza invernale resta quindi alta in gran parte del continente, con possibili ulteriori disagi nelle prossime ore.