Nessuno vuole acquistare questa bottiglia di champagne prodotta per le nozze di Carlo e Diana

Dom Pérignon 1961 delle nozze di Carlo e Diana non trova acquirente all’asta in Danimarca

Una bottiglia di champagne Dom Pérignon Vintage 1961, conservata con grande cura da un collezionista privato, non è riuscita a trovare acquirenti all’asta tenutasi giovedì 11 dicembre 2025 dalla casa Bruun Rasmussen in Danimarca. La magnum, prodotta in quantità estremamente limitate in occasione delle nozze ufficiali di Lady Diana e del principe Carlo il 29 luglio 1981, rappresenta una delle millesimazioni più iconiche e ricercate di Dom Pérignon.

L’etichetta della bottiglia riporta i nomi della coppia reale, rendendola un pezzo unico e stimato tra i 68.000 e gli 80.000 euro. Non si tratta del primo tentativo di vendita: già nel 2004 una magnum della stessa annata non aveva trovato acquirenti nel Regno Unito. Quattro anni dopo, Heritage Auctions riuscì a vendere una bottiglia simile per circa 12.000 dollari.

Diana Spencer sposò il principe Carlo nella cattedrale di St. Paul a Londra il 29 luglio 1981. La storia delle nozze reali continua a far parlare di sé: nel 2021, a 40 anni dal matrimonio, una fetta della torta nuziale venne venduta in Inghilterra per oltre 2.000 euro, suscitando grande interesse dei collezionisti e dei fan della famiglia reale.

Nonostante il valore storico e la rarità, la magnum danese resta invenduta, sottolineando come anche gli oggetti più esclusivi non garantiscano sempre un acquirente.