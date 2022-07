MONTECCHIO – Vandalismo al Castello di Romeo: danneggiati fari

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio, il Castello di Romeo è stato preso di mira da alcuni vandali. In particolare, sono stati frantumati i vetri dei faretti interrati che illuminano le mura del castello.

L’Amministrazione comunale si è attivata immediatamente per la rapida messa in sicurezza e la successiva riparazione del danno e per denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine. Le immagini delle telecamere di sicurezza della zona sono al vaglio della Polizia Locale per individuare i responsabili dei danni.

«Fatti di questo genere sono inaccettabili – commenta il Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – I castelli sono il simbolo della nostra città, patrimonio storico e culturale che appartiene a tutta la collettività, e come tali vanno tutelati e rispettati. Sono in corso delle indagini e spero vivamente che gli autori di questi atti ignobili di vandalismo insensato siano identificati e paghino caro i danni arrecati al nostro monumento».