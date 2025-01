Montecchio M. – Paura al Melaro: cilindro metallico di 32 tonnellate cade da un rimorchio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco dopo le 10 di questa mattina, martedì 7 gennaio 2025, un cilindro metallico del peso di circa 32 tonnellate è caduto dal rimorchio di un autoarticolato appartenente a una ditta di trasporti di Cologna Veneta (VR). L’incidente è avvenuto in via Melaro (SP34), poco oltre la rotatoria del nuovo casello autostradale, in direzione Vicenza.

Il carico del trasporto eccezionale è scivolato lateralmente all’uscita della rotatoria, danneggiando il manto stradale e attraversando la corsia con senso di marcia opposto. Per fortuna, in quel momento non transitavano altri veicoli. Il cilindro si è fermato a bordo carreggiata, provocando danni anche a una recinzione di un’attività ricettiva della zona. Il conducente, B.A., 59 anni, di nazionalità albanese e residente a Cologna Veneta, ha subito arrestato l’autoarticolato, che trasportava un altro cilindro di dimensioni simili. Sul posto la Polizia Locale “Dei Castelli” con due pattuglie per i rilievi dell’incidente e verificare la regolarità del trasporto. Nelle prossime ore gli agenti supervisioneranno le operazioni di recupero, che richiedono l’impiego di una gru speciale, con possibili disagi alla viabilità. Nel frattempo, gli operai comunali sono intervenuti per riparare provvisoriamente il danno al manto stradale. Per il momento non si sono rese necessarie modifiche temporanee alla viabilità.