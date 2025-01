Montecchio M. – Nuovo direttore generale per Cantine Vitevis

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Consiglio di Amministrazione di Cantine Vitevis, realtà cooperativa vinicola del Veneto, ha affidato la direzione generale della cantina a Gianfranco Gambesi, che ha assunto l’incarico da inizio anno. Gambesi porta con sé un’esperienza ventennale nel settore agroalimentare e vinicolo, maturata in ruoli apicali in realtà di primo piano a livello nazionale e internazionale. La sua comprovata competenza nella gestione strategica, nello sviluppo commerciale e nella valorizzazione dei marchi lo rende la figura ideale per guidare Cantine Vitevis, rafforzando ulteriormente l’azienda, puntando sull’innovazione, la sostenibilità e la qualità dei prodotti.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà come Vitevis che rappresenta l’eccellenza vinicola del territorio veneto e un modello virtuoso di cooperazione”, ha dichiarato Gambesi. “Il mio obiettivo sarà quello di consolidare il posizionamento di Vitevis sui mercati nazionali ed internazionali, rafforzando al contempo il legame con il territorio e i soci che ne costituiscono il cuore pulsante.”

Confermato nella squadra direzionale Guido Allione, in Vitevis dal 2023, a supporto dei piani di sviluppo organizzativi interni. Negli ultimi anni la realtà cooperativa vitivinicola, che rappresenta oltre 1.000 soci viticoltori tra Vicenza a Verona, ha registrato una crescita significativa in termini di produzione dimostrando un’attenzione particolare anche sotto il profilo della sostenibilità, con la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità lo scorso novembre, un traguardo importante nel percorso verso la creazione di valore condiviso per soci, dipendenti e comunità locali.

Il Presidente di Cantine Vitevis, Silvano Nicolato, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova nomina: “Siamo certi che l’esperienza e la conoscenza del mondo del vino di Gianfranco Gambesi saranno fondamentali per il futuro della nostra cooperativa e la valorizzazione del suo patrimonio umano, un ingresso che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione di Vitevis.”

***********************

Gianfranco Gambesi, nato a Verona il 26/11/66, nel 2001 inizia a lavorare nel mondo del vino con una prima esperienza in Zonin, approda poi nel 2010 in Collis Wine Group, gruppo cooperativo che abbraccia le cantine Cielo e Terra, Casa Vinicola Sartori e Cantine Riondo. Dall’aprile 2020 è direttore generale in Cantina Riondo Spa, azienda dedicata all’imbottigliamento vini (19 mio btg) del gruppo Collis e a seguire prende la carica di direttore generale alla Cantina Cooperativa Rauscedo in Friuli.

Cantine Vitevis è una realtà cooperativa con oltre 1.000 soci viticoltori e 2.700 ettari coltivati, un fatturato complessivo di oltre 73 milioni di euro registrato nell’esercizio 2023-2024, raddoppiato in poco meno di 9 anni dal primo bilancio consolidato nel 2016 (circa 35 milioni di euro). Raddoppiato anche il valore dell’imbottigliato sia in termini numerici che di valore (6 milioni di bottiglie nel 2015 ora sono 16,5 milioni), esportando in 50 paesi nel mondo le 49 denominazioni che sono ben rappresentate nel portafoglio prodotti. Dal 2017 la cantina ha iniziato un percorso di sostenibilità che ha portato la cooperativa a pubblicare nel 2024 il primo Bilancio di Sostenibilità.