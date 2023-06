Un uomo di 70 anni è morto oggi in seguito ad un incidente avvenuto a Montecchio Maggiore (Vicenza) nel primo pomeriggio. Era alla guida della sua auto in viale Milano quando, in seguito ad un malore è uscito di strada. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno subito visto la gravità delle sue condizioni. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di San Bortolo a Vicenza dove è morto.