MONTECCHIO – Arrivano filtri anti Pfas per il Centro Idrico di Longa

Montecchio Maggiore, in arrivo i filtri anti Pfas da 2,5 milioni di euro per il centro idrico di Longa

Continua l’impegno di Acque del Chiampo per garantire acqua di qualità priva di Pfas a tutte le utenze, con lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per l’installazione di otto filtri a carboni attivi nel centro idrico di Longa a Montecchio Maggiore che alimentano l’acquedotto nel territorio castellano.

“L’emergenza Pfas rappresenta una ferita aperta nel nostro territorio e con l’installazione dei filtri a Longa proseguiamo le azioni finalizzate ad affrontare possibili criticità – commentano il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, e il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo che, insieme al direttore generale Andrea Chiorboli, ha effettuato un sopralluogo a Longa con il sindaco di Montecchio, Gianfranco Trapula -. Si tratta di investimenti straordinari e molto ingenti per la nostra azienda per affrontare un grave problema che riguarda un territorio ben oltre i nostri confini. Per questo ci auguriamo che arrivino finanziamenti statali e regionali che possano offrire opportuno sostegno all’impegno economico della nostra azienda”.

Dal 2013 gli interventi anti Pfas di Acque del Chiampo riguardano l’installazione dei filtri a carboni attivi per trattare l’acqua dell’acquedotto, l’allaccio all’acquedotto per le utenze servite da pozzi privati in zone interessate dalla contaminazione, la realizzazione in corso del nuovo centro idrico di Canove di Arzignano da 8 milioni di euro per filtrare 2,7 miliardi di litri di acqua all’anno, l’installazione di 25 Casette dell’Acqua dislocate nei territori dei 10 Comuni soci, la pubblicazione sul sito internet dell’azienda delle analisi dell’acquedotto e delle Casette, il campionamento sui pozzi privati delle aziende e le analisi degli scarichi alla ricerca di fonti inquinanti, e la costituzione di parte civile nel processo Pfas attualmente in corso.