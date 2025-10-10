Montebello, incendio alla cantina Menti

Paura nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre a Montebello Vicentino, dove un incendio ha colpito la cantina Menti, in contrada Selva. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto dell’edificio, dove sono installati pannelli fotovoltaici, e in breve tempo hanno avvolto parte della copertura.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Lonigo, Arzignano, Caldiero e Vicenza, che hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo e impedire che si estendesse al resto della struttura. Al momento non si registrano feriti né intossicati.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che possa essere coinvolto l’impianto fotovoltaico. I tecnici e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche per chiarire l’origine del rogo e quantificare i danni, che appaiono comunque ingenti.

foto da Facebook “Sei di Montebello Vicentino se…”