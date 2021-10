Moda: Peserico sbarca a Venezia con una nuova boutique

Il brand di moda vicentino Peserico sbarca a Venezia con una nuova boutique nel cuore della città, in Campo San Salvador, luogo che prende il nome dall’omonima chiesa risalente al Medioevo e ricostruita nel 1507, all’imbocco delle Mercerie vicino al Ponte di Rialto.

Per preservare il valore storico dell’edificio, Peserico ha promosso un’opera di restauro e conservazione della struttura, che ha permesso di riportare alla bellezza originaria i marmi della facciata principale, di stile architettonico ecclesiastico, così come le travi interne realizzate interamente in legno di rovere, risalenti agli inizi del 1800.



Il negozio, sviluppato su due piani, accoglie la nuova collezione donna “FW 21/22” ispirata ai giochi di luce e ai riflessi dell’acqua che scorre nel giardino barocco situato all’interno di Villa Barbarigo, e la collezione uomo “FW 21/22”.

In Italia le boutique monobrand Peserico sono presenti a Milano, Torino, Roma, Verona, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure. All’estero la presenza dei monomarca si concentra in Usa, Russia, Corea, Germania, Polonia, Giappone e Cina. Il brand inoltre vanta oltre 50 corner in partnership e più di 1.200 clienti multimarca. (ANSA).