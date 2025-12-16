Milano-Cortina, arrivata a Verona la Croce degli Sportivi

E’arrivata a Verona la “Croce olimpica e paralimpica degli sportivi”, che poi sarà presente ai prossimi Giochi invernali di Milano Cortina, nei quali anche la città scaligera sarà protagonista, ospitando in Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi.

La Croce accompagna le donne e gli uomini di sport dai Giochi di Londra 2012.

Riferimento spirituale, nel cuore dello sport mondiale, è stata affidata ad Athletica Vaticana – l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede – lo scorso 14 giugno in occasione del giubileo dello sport con Papa Leone XIV.

Athletica Vaticana ha ricevuto la Croce da una delegazione, arrivata appositamente da Parigi, sulla scia dei Giochi 2024.

Poi è stata consegnata alle Diocesi nel cui territorio si svolgeranno i Giochi olimpici e Paralimpici invernali ed estivi: Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028: partita dal Vaticano, la prima tappa è stata oggi a Verona.

Messaggio cristiano rivolto a tutto il mondo dello sport, la Croce è stata realizzata dall’artista inglese John Cornwall con 15 pezzi di legni diversi, selezionati e provenienti da diverse zone del mondo, compresa la Terra Santa.Domani sarà portata in processione fino al Palasport di Verona in occasione del Giubileo diocesano dello sportivo, con il vescovo Domenico Pompili.