Milano-Cortina 2026: Coldiretti, Olimpiadi volano per il turismo montano, 5 mln di presenze in agriturismo

L’effetto Olimpiadi porterà oltre 5 milioni di presenze negli agriturismi montani, intercettando una quota rilevante di visitatori alla ricerca di autenticità, paesaggi, produzioni locali e attività all’aria aperta. Un modello che coinvolge migliaia di aziende agricole, rafforza i piccoli comuni montani e valorizza i territori dove nasce la gran parte delle produzioni Dop e Igp italiane. Ad affermarlo sono le stime di Coldiretti e Campagna Amica, diffuse in occasione dell’apertura della Bit, la Borsa del Turismo a Milano.

L’impatto della vetrina olimpica si inserisce in un trend già strutturale di crescita, con soggiorni medi più lunghi, una spesa giornaliera più elevata e una domanda sempre più orientata alla qualità dell’esperienza, alla natura e al cibo di origine certa.

L’agriturismo rappresenta da anni un componente fondamentale del turismo delle zone montane. Una struttura agrituristica su tre è in montagna e la presidia, e in oltre 13.000 offrono trekking, equitazione, ciclismo, escursionismo — realizzando ogni giorno quel binomio tra sport e cibo sano che le Olimpiadi portano alla ribalta mondiale. Si tratta della prima edizione dei Giochi Invernali pienamente aperta al pubblico dopo la pandemia, con una visibilità globale che proietta i territori olimpici sotto i riflettori internazionali.

In tutte le aziende agrituristiche venete – spiega il presidente regionale di Terranostra Campagna Amica Diego Scaramuzza si celebrano i Giochi Invernali con un piatto dedicato: il ‘pastim’ con polenta di mais sponcio e formaggio di malga, un’iniziativa che vuole accomunare agricoltori e ospiti nello spirito olimpico e nella convivialità contadina.

Inoltre, in ogni agriturismo della rete delle tre regioni interessate è possibile usufruire del “passaporto del kmzero”, che permette ai visitatori di ottenere uno sconto al raggiungimento della quinta tappa, grazie all’utilizzo di QR code dove cercare le realtà aderenti. L’attività agricola multifunzionale in Italia è resa possibile dalla cosiddetta Legge d’Orientamento, una norma fondamentale che ha ridefinito la figura dell’imprenditore agricolo e ha aperto le porte alle attività connesse all’agricoltura – tra cui l’accoglienza agrituristica, la vendita diretta, le fattorie didattiche e sociali. Attraverso questo strumento le aziende agricole hanno incrementato la possibilità di diversificare le proprie attività, contribuendo alla creazione di un’offerta ricettiva e di servizi fortemente legata al territorio, alla sostenibilità e alla cultura contadina. Inoltre, secondo il testo normativo, per gli imprenditori agricoli è prevista anche la possibilità di attivare la somministrazione non assistita con l’obiettivo di gustare l’autenticità delle produzioni aziendali.

“Abbiamo pensato ad una coralità di proposte per dare un senso democratico a questo evento internazionale. Le Olimpiadi devono essere per tutti – commenta il Diego Scaramuzza – perciò in tutte le nostre aziende agricole è possibile godere dell’ospitalità, dei prodotti di qualità e dei servizi agrituristici, consentendo a turisti e appassionati di vivere un’esperienza vera e immersiva nella cultura rurale italiana”.

In questo contesto Coldiretti e Campagna Amica sono protagoniste con una presenza diffusa nelle principali sedi di gara, trasformando l’appuntamento sportivo in un’esperienza completa che unisce sport, agricoltura e identità territoriale. Dai Villaggi di Bormio in Valtellina, a Predazzo in Val di Fiemme, alla Baita Coldiretti a Cortina D’Ampezzo e in Casa Veneto. È qui che la presenza degli agricoltori e cuochi contadini di Coldiretti anima le serate olimpiche con eventi e degustazioni che raccontano le tradizioni montane. Le stime di Coldiretti e Campagna Amica indicano così che Milano-Cortina 2026 non sarà solo un grande evento sportivo, ma un acceleratore di sviluppo duraturo per la montagna italiana, capace di consolidare il turismo rurale ed enogastronomico come asset strategico, ben oltre i giorni delle competizioni.–