Medio Chiampo tra le imprese italiane più sostenibili

Medio Chiampo è tra le 94 imprese italiane, di cui 6 in Veneto, premiate da Industria Felix Magazine e Cerved Rating Agency per i migliori indici di sostenibilità rispetto ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

La cerimonia di premiazione si è svolta il 15 ottobre a Roma nella prestigiosa Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio, in occasione del 66° evento Industria Felix dedicato alla prima edizione nazionale interamente focalizzata sui temi ESG.

Durante la cerimonia, sono state premiate le aziende che si distinguono per aver integrato in modo concreto i principi ESG nei propri modelli di gestione, contribuendo a promuovere uno sviluppo sostenibile e una cultura d’impresa orientata al futuro.

Medio Chiampo ha ricevuto l’Alta Onorificenza Industria Felix per le categorie Social e Governance, un riconoscimento che valorizza l’impegno costante della società nel coniugare responsabilità sociale, trasparenza gestionale e solidità organizzativa.

Il premio ha evidenziato in particolare l’elevato livello di welfare aziendale, volto al benessere delle persone, la trasparenza informativa in materia di sostenibilità e responsabilità sociale e l’efficace attuazione del modello organizzativo 231.







“Questa è la terza volta che Medio Chiampo ottiene l’Alta Onorificenza per affidabilità e sostenibilità, a conferma di un percorso ormai consolidato e riconosciuto a livello nazionale – afferma il presidente Tolmino Gobetti -. Non possiamo che essere orgogliosi di un risultato che è frutto del lavoro di squadra e della profonda sinergia con i Comuni soci”.