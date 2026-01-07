Maxi furto di gioielli in Airbnb della Costa Azzurra, colpito il designer americano Chris Aire

VILLEFRANCHE-SUR-MER – Resta da chiarire se si sia trattato di un colpo casuale o dell’azione di criminali ben informati. È uno dei punti centrali dell’indagine aperta dopo il furto avvenuto martedì 6 gennaio a Villefranche-sur-Mer, nelle Alpi Marittime, ai danni del celebre designer di gioielli americano Chris Aire, seguito da quasi 47 milioni di follower su Instagram e noto per i suoi clienti di fama internazionale.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 in Boulevard Lazare Settimelli, dove Aire alloggiava in un appartamento preso in affitto tramite Airbnb. L’allarme è scattato dopo la scoperta della sottrazione di beni di grande valore e di denaro contante.

Secondo quanto riferito alla polizia, il designer ha stimato personalmente il valore dei gioielli rubati in diversi milioni di euro. Oltre ai preziosi, sarebbero stati sottratti anche circa 6.000 euro in contanti. Un elemento che rende il caso ancora più enigmatico è l’assenza di segni di effrazione: l’abitazione non presentava tracce di scasso.

La residenza è dotata di un sistema di videosorveglianza e le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso sono attualmente al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione le modalità del furto e di capire se qualcuno fosse a conoscenza della presenza dei gioielli all’interno dell’appartamento.

Il procuratore della Repubblica di Nizza, Damien Martinelli, ha confermato i fatti e l’apertura di un’indagine preliminare per furto aggravato, affidata alla polizia giudiziaria locale. Secondo quanto precisato dal magistrato, si tratterebbe di un furto senza violenza, con un danno economico stimato superiore al milione di euro.