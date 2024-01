Marostica, chiude in bellezza la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Ha chiuso in bellezza a Marostica la pista di pattinaggio sul ghiaccio con una partecipata gara di curling….con pignate di minestrone! Venti le squadre in pista, con un vincitore: lo spiritoso team dei “Ferragnez” formato da Diego Zonta, Matteo De Agnoi e Marco Stocchero, seguito da “Municipium on ice” (la squadra della giunta, capitanata dal sindaco Matteo Mozzo e dagli assessori Ylenia Bianchin e Enzo Colosso) e da “Trec”. Il premio al migliore minestrone 2024 è invece andato a “Il cigno bianco”, seguito ancora dai “Ferragnez”.

“Più che una competizione è stata una festa – ha commentato il presidente di Pro Marostica Simone Bucco che con gli speaker di Radio Voice ha raccontato in diretta la gara – Un meraviglioso finale dopo sei settimane di apertura di una delle attrazioni più affascinanti del territorio. Sono stati molti giovani e meno giovani che hanno usufruito della pista di pattinaggio sul ghiaccio in queste festività natalizie, mettendo un segno positivo all’iniziativa che è stata sostenuta anche da tante realtà aziendali locali”. E conclude: “Sono stati numerosi e partecipati gli eventi organizzati in città in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Memorabile in particolare è stata la Vigilia, con migliaia di persone che hanno affollato la piazza per il concerto natalizio e gli amati fuochi d’artificio con l’incendio del castello, un unicum di bellezza e suggestione”.

E la festa non è ancora finita. Mercoledì 10 gennaio, alle 18.30, a causa del maltempo dei giorni scorsi, la Befana si è riorganizzata per la consegna di calze e dolcetti per i bambini. L’appuntamento è a Villa Favero Raselli in località Marsan (parcheggi auto per l’evento in via Canale e alla Scuola elementare G. Pascoli di Marsan) per brusare a vecia, antica tradizione quest’anno ripristinata da Pro Marostica.