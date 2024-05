Marano Vicentino ospita il 16° Raduno dei polentari d’Italia

Sarà una grande festa, quella ospitata da Marano Vicentino da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024, in occasione del 16° raduno nazionale dei polentari d’Italia, con l’arrivo di delegazioni provenienti da tutta Italia, nel nome del mais.

La manifestazione prenderà avvio con il pranzo delle delegazioni dei polentari d’Italia, in programma venerdì 24 maggio, alle ore 12.30 al Parco della Solidarietà. Tante sono le iniziative previste durante quei tre giorni, libere e aperte a tutta la cittadinanza, alla scoperta del mondo della polenta e della biodiversità agricola. Sono in programma, infatti, visite guidate alla scoperta del territorio e dei luoghi del mais Marano, a cura della Consulta alle Attività culturali, e visite alle aziende agricole maranesi con l’associazione Agritour, ma anche animazioni in costume legate alle tradizioni e balli popolari, con “La valigia dei ricordi” e Ballincontrà.

Dal sabato pomeriggio saranno allestiti gli stand delle delegazioni dei polentari d’Italia nel Parco della Solidarietà, e le delegazioni sfileranno domenica dalle 10.15 dal Parco della Solidarietà a piazza Silva, con la banda musicale “Sette Note Swing Band”. Non mancheranno spettacoli d’arte di strada e musica; sabato sera alle 21.00 suoneranno i Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto).