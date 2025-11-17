Maltempo – Emergenza totale nel Goriziano: frane e allagamenti, ci sono dispersi

Il Goriziano si è risvegliato in uno scenario di emergenza totale. L’esondazione del fiume Torre ha colpito in modo violento l’abitato di Versa, frazione di Romans d’Isonzo, trasformando strade, cortili e case in un’unica distesa d’acqua marrone. Nel giro di poco tempo, diversi residenti – sorpresi dall’innalzamento rapidissimo del livello del fiume – sono stati costretti a rifugiarsi sui tetti per mettersi in salvo.

I vigili del fuoco, giunti da tutta la zona con natanti leggeri, mezzi anfibi e l’elicottero del reparto volo di Venezia, stanno operando senza sosta per evacuare le famiglie bloccate. Le squadre hanno raggiunto le abitazioni più isolate passando sopra correnti impetuose che rendono impossibile qualsiasi spostamento via terra.

Secondo le prime ricostruzioni, la piena del Torre si è verificata dopo ore di piogge intense che hanno saturato il terreno e reso inevitabile la tracimazione del corso d’acqua. Le vie principali del paese sono state completamente sommerse, alcune auto sono state trascinate per decine di metri e molte case al piano terra risultano inagibili. L’acqua avrebbe raggiunto in alcuni punti oltre un metro e mezzo di altezza, costringendo gli abitanti a rifugiarsi ai piani superiori o, nei casi più critici, sui tetti.

Le operazioni di soccorso procedono in ordine di priorità: prima i nuclei familiari con bambini, persone anziane o con difficoltà motorie, poi tutti gli altri residenti rimasti isolati. I pompieri hanno effettuato diverse calate dall’elicottero per recuperare persone che non potevano essere raggiunte via barca.

Sul posto è stato allestito un centro di accoglienza per gli evacuati, mentre le autorità locali invitano la popolazione a evitare qualsiasi spostamento e a non tentare di raggiungere i familiari nelle zone colpite.

La situazione resta ancora critica e il livello del fiume, benché in leggero calo, è monitorato costantemente. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile prevedono interventi per tutta la giornata, anche per mettere in sicurezza gli edifici e verificare eventuali danni strutturali.

La frazione di Versa, solitamente tranquilla, è diventata l’epicentro dell’emergenza idrica nel Goriziano: un paese sospeso tra paura, acqua e speranza, mentre continuano gli interventi per riportare in salvo ogni residente.