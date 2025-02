Luciano Visintin brilla all’Alpacem Rally Show

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Per raccontare gli esiti del primo impegno stagionale di Luciano Visintin il detto “il buongiorno si vede dal mattino” calza indubbiamente a pennello. Domenica scorsa, infatti, alla prima edizione dell’Alpacem Rally Show svoltosi in Slovenia, il pilota vicentino ha colto un prestigioso quinto posto assoluto al volante del suo Kart Cross K-Evo 3 al termine di una gara ricca di colpi di scena, affrontata con una guida spettacolare e redditizia.

Effettuata la ricognizione del percorso che si sviluppava su tre giri dell’impegnativo percorso ricavato all’interno di una cava totalizzando circa undici chilometri da ripetersi per tre volte, Visintin rinunciava all’effettuazione dello shakedown soprattutto per risparmiare il mezzo e presentarsi al via in perfette condizioni per affrontare, l’indomani, la gara.

Durante lo svolgimento della prima prova si accende improvvisamente la spia della temperatura dell’acqua, fatto che penalizza Visintin che, pur rallentando per evitare conseguenze, stacca il quinto tempo assoluto. Nella seconda tornata, il pilota parte all’attacco guidando con la giusta grinta ma è, stavolta, la foratura della gomma posteriore destra a fargli lasciare preziosi secondi lungo il percorso ed anche una posizione nella generale.

Manca ancora una prova all’epilogo e tutto sembra girare al meglio fino a duecento metri dal traguardo, quando è la catena di trasmissione a spezzarsi e, grazie anche ad un pizzico di buona sorte, l’ultimo tratto è in discesa e Visintin riesce a chiudere la prova col sesto tempo parziale che gli vale la quinta posizione nella generale, oltre alla seconda della propria categoria.

“Quella da poco vissuta – racconta Luciano – è stata una trasferta senz’altro soddisfacente nonostante il rammarico per quei problemi verificatisi nelle tre prove, ma sono comunque appagato del risultato e delle prestazioni del Kart Cross, a conferma la bontà del progetto. Gratificante è stato anche l’incitamento del numeroso pubblico che con grande passione ha seguito la gara, come anche i commenti dello speaker che si sono aggiunti ai complimenti di numerosi spettatori che sono venuti appositamente alla mia area assistenza. In chiusura voglio dedicare il brillante risultato agli sponsor, ai sostenitori e alla scuderia Rally Team e ai ragazzi dell’assistenza per l’efficace lavoro svolto”.