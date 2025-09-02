LR Vicenza-Arzignano Valchiampo: info biglietti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La società LR Vicenza comunica che dalle ore 16:00 di oggi martedì 2 settembre, sarà attiva la prevendita per la gara LR Vicenza-Arzignano Valchiampo, valevole per la terza giornata del campionato di Serie Sky Wifi, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 6 settembre, alle ore 17:30.

Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:

Tribuna Centrale intero: 40,00 €

Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €

Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €

Distinti intero: 20,00 €

Distinti ridotto*: 16,00 €

Distinti ridotto studente: 12,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €

Curva Sud ridotto*: 12,00 €

Curva Sud ridotto studente: 8,00 €

Gradinata Nord intero: 15,00 €

Gradinata Nord ridotto*: 12,00 €

Gradinata Nord ridotto studente: 8,00 €

Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Ridotto*: donne, over 65 (nati prima del 31/12/1960), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%

Studente: nati dopo l’01/01/2007 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo al CCCB e al LR Store)

Under 10: nati dopo l’01/01/2015

Settore Ospiti



La prevendita sarà attiva sino alle ore 19:00 di sabato 6 settembre.



Curva Nord Settore B: 15,00 €

Curva Nord Settore B ridotto donne, over 65: 12,00 €

Curva Nord Settore B ridotto under 18: 8,00 €

PUNTI VENDITA:

Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:

• CCCB – STADIO MENTI:

– domenica 7 settembre dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 18:15 di domenica 7 settembre.

Il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi alle biglietterie di via Natale del Grande.

I biglietti saranno però acquistabili online, presso il CCCB e nei punti vendita autorizzati, elencati di seguito.

PUNTI VENDITA:

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Per questa partita non sarà attivo il punto vendita di Thiene• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene