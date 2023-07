L’orientamento al Green Leather Manager coinvolge 300 studenti, pochi giorni per iscriversi al corso di alta specializzazione

Quasi 300 studenti coinvolti e appassionati: un successo il “progetto orientamento” alle superiori del Distretto Veneto della Pelle e UNIC- Concerie Italiane

Risultati importanti, in termini di partecipazione e interesse suscitato, per le attività di orientamento da poco concluse negli Istituti Superiori. Premiante l’approccio innovativo, scelto dal Distretto Veneto della Pelle e UNIC – Concerie Italiane, per attrarre l’attenzione dei giovani verso la sostenibilità del mondo della pelle, attraverso attività originali, realizzate in collaborazione con Pleiadi ScienceFarmer, società riconosciuta a livello nazionale per la divulgazione scientifica nelle scuole.

Gli incontri, pensati per avvicinare ragazzi e ragazze tra i 17 e i 19 anni al mondo della lavorazione conciaria e per promuovere il biennio di alta specializzazione, ITS Green Leather Manager, hanno coinvolto negli ultimi mesi ben 13 classi (4^ e 5^ anno) di 5 diversi Istituti Superiori, coinvolgendo attivamente quasi 300 studenti.

Il “progetto orientamento” siglato DVP-UNIC, che nel suo complesso prevede una serie di diverse iniziative e laboratori, adatti alle diverse fasce d’età scolare, si è aperto alle superiori con un’attività di team building che ha messo in evidenza l’importanza di fare scelte consapevoli e di governare le stesse, per il successo futuro. Il Distretto Veneto della Pelle ha potuto presentare le proprie attività e far conoscere agli studenti gli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore, consegnando infine agli insegnanti copie del report di sostenibilità di UNIC e invitando i ragazzi a scaricarlo online.

Coinvolti e partecipi, gli studenti hanno espresso il loro desiderio di approfondire le tematiche relative al mondo della concia e le opportunità che il settore può offrire loro. “I ragazzi si sono mostrati molto interessati al mondo della concia e aperti al dialogo, attraverso un confronto diretto, ricco di domande sui temi proposti. Abbiamo cercato di chiarire i loro dubbi e stimolare la loro curiosità verso il nostro settore, mettendo in luce le potenzialità che può offrire per il loro futuro” ha dichiarato la dott.ssa Lucrezia Maria Mecenero, referente del Distretto Veneto della Pelle per le attività di orientamento nelle scuole, che si è detta molto soddisfatta del feedback positivo e dall’apprezzamento ricevuto, non solo dagli studenti, ma anche dai presidi e dagli insegnanti, tanto da essere stata già contattata per ripetere l’esperienza anche negli anni a venire.

Scadono il 12 luglio le iscrizioni all’ITS Green Leather Manager: il biennio di alta specializzazione con un tasso occupazionale superiore al 90%

C’è tempo solo fino al prossimo 12 luglio per inviare la propria candidatura e partecipare alla selezione per l’iscrizione all’unico corso in Italia di alta specializzazione post-diploma superiore, che forma la figura del Green Leather Manager: un esperto nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e processi sostenibili per la filiera della pelle.

I dati sull’occupabilità dei diplomati, testimoniano l’efficacia di questo percorso formativo che risponde alle esigenze legate alla transizione green e sostenibile della prima filiera della pelle Italiana, che in Arzignano, sede del corso, ha il suo cuore pulsante. Con un numero di iscritti crescente, edizione dopo edizione e un tasso medio di studenti, occupati entro i 12 mesi dal diploma, ben superiore al 90%, raggiungendo il 100% degli assunti nelle ultime edizioni. Hanno trovato lavoro nelle aziende della filiera ben: 8 diplomati su 10 del biennio 2018-2020; 20 diplomati su 20 del biennio 2019-2021; 21 su 21 diplomati del biennio 2020-2022. La previsione, per il biennio 2021-2023, che si concluderà il prossimo 27 luglio, è che tutti i 18 i diplomandi potranno beneficiare delle opportunità occupazionali offerte dal settore.

A favorire l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, una formazione trasversale, che prevede: 1.200 ore di lezioni in aula, tenute dai più qualificati professionisti del settore e da docenti universitari; e 800 ore di tirocinio formativo, che permette agli studenti di inserirsi non solo in ambiente conciario, ma anche in diverse aziende leader della filiera, come quelle di chimica, meccanica, tecnologia e servizi per il settore della lavorazione della pelle, con oltre il 70% degli studenti che rimane nell’azienda in cui ha svolto lo stage.

Gestito dalla Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy, in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, l’Istituto tecnico “Galilei” di Arzignano, l’Associazione Italiana Chimici del Cuoio e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), il corso ITS Green Leather Manager permette agli studenti di conseguire il titolo di Tecnico Superiore di 5° livello EQF (European Qualification Framework). L’esame finale prevede la presentazione di un project work sviluppato in stretta collaborazione con le aziende che ospitano gli stage. Inoltre, sono disponibili borse di studio offerte da aziende del Distretto.





Le iscrizioni al corso ITS Green Leather Manager sono aperte fino al 12 Luglio possono pervenire mediante la compilazione del modulo online su https://www.itscosmo.it/corsi/veneto/arzignano/green-leather-manager/.Per maggiori informazioni: michela.calabria@itscosmo.it

Il progetto continuerà quindi con grandi prospettive per il prossimo a.s. 2023/2024 e tante sono le iniziative e i laboratori già in programma, sempre con l’approccio innovativo e originale che ha contraddistinto finora tutte le attività realizzate nelle scuole, grazie alla collaborazione DVP e UNIC – Concerie Italiane, finalizzate a stimolare i futuri diplomati a scoprire nuove opportunità e a orientarsi verso un futuro sostenibile nella filiera della pelle.