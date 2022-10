LONIGO – Un weekend di sport nella nuova (e bella) pista da Speedway – Flat Track e non solo…

22 E 23 OTTOBRE: WEEKEND DI GARA A LONIGO

IN UNA DELLE PISTE DA SPEEDWAY PIÙ BELLE D’ITALIA

La rinnovata pista da speedway di Lonigo inaugurata lo scorso weekend, scalda già i motori ed è pronta ad ospitare, sabato e domenica, due gare del Campionato Italiano di Flat Track organizzate dal Motoclub Lonigo in collaborazione con Proloco e Comune. “Un altro fine settimana all’insegna dello sport in città – commenta l’assessore allo sport e ai lavori pubblici Andrea Castiello – la nostra pista di Santa Maria ritorna a vivere e a ospitare eventi importanti. Infatti sarà lieta di accogliere tutti coloro che vorranno venire a vedere le gare di Flat Track. L’entrata anche questo fine settimana sarà completamente gratuita. Ma non solo: nel pomeriggio di sabato e domenica per il pubblico sarà possibile assistere a una serie di batterie finali e semifinali oltre a quelle dimostrative con giovanissimi piloti – conclude Castiello – ringraziamo il MotoClub Lonigo per il supporto e l’ospitalità e quanti hanno reso possibile questo ulteriore fine settimana all’insegna dello sport motoristico in città”.

Qui di seguito gli orari delle due giornate:

– SABATO 22 OTTOBRE:

9:00 > APERTURA CANCELLI

10:00 – 11:30 > OPERAZIONI PRELIMIN BBC ARI

11:30 – 12:30 > PROVE UFFICIALI

14:30 – 17:00 > BATTERIE, SEMIFINALE E FINALE

– DOMENICA 23 OTTOBRE:

9:00 > APERTURA CANCELLI

10:00 – 11:30 > OPERAZIONI PRELIMINARI

11:30 – 12:30 > PROVE UFFICIALI

14:30 – 17:00 > BATTERIE, SEMIFINALE E FINALE