ECONOMIA
8 Ottobre 2025 - 9.50

Lo Spid resta per altri 5 anni: sono 41 milioni gli italiani che lo usano

REDAZIONE
Intesa tra Assocertificatori, l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione dello Spid, con validità fino ad ulteriori cinque anni.
“L’aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid – dichiara Andrea Sassetti, presidente di Assocertificatori – e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell’identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità”.Oltre 41 milioni di cittadini hanno scelto di dotarsi dello Spid, realizzando più di 1,2 miliardi di autenticazioni nel 2024 per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e delle imprese private. Il 2025 ha fatto registrare un ulteriore incremento nelle identità rilasciate rispetto al 2024, con oltre 52 mila nuove identità settimanali e oltre 630 milioni di accessi nel solo primo semestre 2025.

FONTE AGI.IT

