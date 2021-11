L’Altopiano in mostra: le esposizioni da non perdere

In autunno si possono apprezzare al meglio la natura e i suoi frutti, ma non mancano le opportunità per chi ama gli eventi culturali e artistici. Autunno significa anche questo: passare intere giornate nei musei, guardare opere d’arte ricche di fascino e lasciarsi sorprendere dalla meraviglia. Al di là delle bellezze naturalistiche, nell’Altopiano dei Sette Comuni c’è posto anche per chi vuole passare un weekend fuoriporta all’insegna della cultura e dell’arte. Ecco quali sono le mostre da non perdere in alta quota!

Veneto felice: ultimo weekend per visitare la mostra del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale

Lo scorso 31 luglio è stata inaugurata, presso il Museo Le Carceri di Asiago, la seconda mostra del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale dal titolo “Veneto felice”. Un progetto ambizioso ed esclusivo composto di sole opere inedite per valorizzare l’identità veneta attraverso l’arte contemporanea. Curato da Camillo Langone, “Veneto Felice” è il secondo appuntamento espositivo legato al Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, sponsorizzato dal Gruppo Brazzale per far conoscere al pubblico gli esiti recenti della pittura italiana contemporanea. Dal Garda al Tagliamento, dalle Dolomiti alla Laguna: si tratta di uno sforzo produttivo imponente che coinvolge quindici artisti di diverse generazioni e tendenze. Artisti per la maggior parte veneti, per nascita, origine familiare o residenza, o legati alla regione per il rapporto coi collezionisti veneti e l’interesse per questa meravigliosa terra. Tutti e quindici appartengono al mondo dell’arte nazionale e alcuni, in particolare Matteo Massagrande e Nicola Verlato, anche internazionale. È possibile visitare la mostra fino al 14 novembre: il Museo Le Carceri è aperto nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Squarci di luce nella storia al Forte Corbin di Tresché Conca

Lo spazio espositivo di Forte Corbin a Tresché Conca continua ad ospitare “Squarci di luce nella storia”, la mostra fotografica di Gigi Abriani. La mostra è tratta da due libri fotografici sui luoghi della Grande guerra in notturna, frutto di un lavoro impegnativo e minuzioso da parte del fotografo di Lugo che da anni si impegna in spedizioni fotografiche connotate da grandi esperienze di vita. Tanti scatti in cui buio e luce suscitano emozioni indescrivibili, in una location suggestiva come la zona delle vecchie cucine del forte. È possibile visitare la mostra durante i giorni di apertura del Forte Corbin: sabato e domenica, mercoledì 8 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.

Vita ramenga in mostra al Museo etnografico della comunità di Foza

Domenica 14 novembre alle 17:30 riapre il Museo Etnografico della Comunità di Foza. Sarà valorizzata la rivisitazione della mostra del fotografo Gigi Abriani “Vita ramenga: pastori erranti, filosofia di un terreno montano” con esposizione di fotografie in bianco e nero e a colori. La mostra sarà aperta al pubblico anche domenica 21 e 28 novembre, dalle 15:00 alle 18:00. Domenica 28 novembre, presso la Sala multimediale del MECF, si terrà inoltre l’appuntamento “Luce nella notte come ricerca fotografica” con l’autore della mostra. A seguire una visita guidata all’esposizione fotografica.