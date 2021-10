La “Porta dei Berici”: il 10 ottobre si corre il nuovo trail sulle colline di Brendola

Il Comune di Brendola in collaborazione con il Durona Team di Chiampo e l’A.S.D. Polisportiva di Brendola organizza per domenica 10 ottobre un Trail Autogestito gratuito per far scoprire e valorizzare i percorsi permanenti della “Porta dei Berici”, inaugurati nel febbraio 2020. Il percorso, infatti, è un insieme di sentieri che si snodano in 4 anelli di 8,12,20 e 30 km, che tocca aree di interesse naturalistico e rientra nel comprensorio del sito SIC (Siti di interesse comunitario) Natura 2000 dei Colli Berici.

“Una giornata per far conoscere l’innovativo percorso dedicato al turismo sportivo nel nostro territorio – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – la cartellonistica in italiano, inglese, francese, tedesco e cinese sottolinea l’intenzione di Brendola di rendere questa infrastruttura turistica parte attiva nell’incrementare l’attrattività turistica dei Colli Berici anche per il turismo internazionale”.

“L’idea è di proporre per domenica 10 ottobre questo trail in modalità autogestita – spiega Enrico Galiani, presidente del Tre Croci Trail team ASD – portandosi una riserva idrica e alimentare. Non sarà quindi una gara con pettorale o cronometro, ma un’uscita di trail dove ognuno potrà calibrarsi e seguire il proprio ritmo, fermandosi ad ammirare il panorama, scattando perché no qualche foto, godendo insomma delle emozioni che dona questo sport immerso nella natura. Questo è infatti lo spirito trail che portiamo avanti da sempre e che soprattutto durante il lockdown è stata la scintilla da cui è nata la #duronaneverstops: siamo stati infatti tra i pionieri delle gare virtual, che poi si sono diffuse a livello nazionale”.

“Per questo primo trail in territorio brendolano – continua Galiani – per motivi organizzativi e per permettere a tutti di correre in compagnia, abbiamo fissato tre distinte partenze: 7.30 per i 30km (con 1.200 metri di dislivello positivo), 8.30 per i 20km (con 750 metri di dislivello positivo), 9.30 per i 12km (con 450 metri di dislivello positivo)”.

“Un patrimonio escursionistico tutto da scoprire – aggiunge l’assessore allo sport Alessandra Stenco – in un territorio ricco di suggestioni. La Porta dei Berici richiama una vocazione di sviluppo legata al turismo sportivo in tutte le sue forme: si può percorrere a piedi, di corsa, a cavallo, in mountain bike”.

“I 3 percorsi non saranno balisati durante il trail – commenta l’assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero. – in quanto vogliamo mostrare la chiarezza e la ricchezza della cartellonistica permanente in corten che, come Comune, abbiamo ideato con la Polisportiva di Brendola e realizzato per orientare chi vuole frequentare questi percorsi. Quindi, una volta “assaggiati” i percorsi del trail, chi vorrà potrà “gustarli” in futuro ancora una volta. Questa infrastruttura vocata al turismo sportivo si promuove come parte attiva nell’incrementare l’attrattività turistica dei Colli Berici”.

Andrea Porrà, brand manager Porta dei Berici e AD di NWH: “Da (ultra) trail runner ho sempre vissuto le gare dal punto di vista dell’atleta ma quando Enrico Galiani mi ha proposto di seguire la Porta dei Berici si è sprigionata una scintilla. Applicare le mie competenze professionali alla mia passione è stato facile. Abbiamo lanciato l’evento Porta dei Berici l’11 Settembre e dopo 11 giorni abbiamo dovuto alzare il tetto dei partecipanti. Un riscontro immediato e tangibile viene dalle registrazioni che vanno ben oltre i nostri confini regionali con partecipanti provenienti da Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia”.

“Sono convinto – prosegue Porrà – che le attività che riguardano il territorio debbano essere valorizzate come un azienda fa con il proprio prodotto in modo da catturare l’interesse anche delle persone che il territorio non lo vivono quotidianamente. Il 10 ottobre nasce un nuovo modo di fare trail running: lo sport che valorizza il territorio”.

Giulio Cicolin, presidente dell’Asd Polisportiva Brendola, commenta: “Finalmente, dopo un po’ di tempo di stop forzato, possiamo riprendere a camminare e a correre per i nostri colli. Questa occasione è sicuramente un motivo molto importante per tornare a camminare, in questo caso a correre e per ridare vita a gare, camminate e corse. Siamo orgogliosi di far parte dell’organizzazione di questo evento e sicuri che sarà un successo”.

Grazie all’appoggio del Comune di Brendola, della Polisportiva e degli sponsor Banca delle Terre Venete e NWH sarà possibile a fine corsa usufruire con una quota di 4 euro di un pasta party all’aperto e acquistare con soli 4 euro la t-shirt tecnica dell’evento con logo “Porta dei berici”.

E’ richiesto il GREEN PASS per la partenza in gruppo e per il pasta party.