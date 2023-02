Juventus- 500 mila disdette alle tv e 200 milioni di danno al calcio italiano

La notizia è rilanciata da diverse testate, dai club e da commentatori calcistici. Le disdette agli abbonamenti TV avrebbero raggiunto quota 500 mila con la conseguenza di un danno incalcolabile in termini economici. La platea degli 8,1 milioni di tifosi della Juve, che si sono sentiti capro espiatorio di un problema generale, si fa sentire, anche perché con Milan ed Inter rappresenta l’84% del mercato di serie A ed è la squadra con maggiore audience e lo scenario delineato da Il Giornale è a dir poco catastrofico poiché l’iniziativa dei tifosi bianconeri sarebbe solo l’inizio. Senza i tifosi di Juve, Milan e Inter il calcio italiano può chiudere i battenti. Il Giornale, senza giustificare le colpe giudiziarie della Juve, rilancia la necessità di una legge sulle plusvalenze. Chiude il Giornale: “Se le tv pagheranno meno, il nostro calcio sarà meno ricco, avrà meno sponsor e minor peso nell’Europa che conta dove è tornata di moda, non a caso, la Superlega che significa danari e business. Questo è il pallone di oggi. Dicono i giudici: bilanci «non attendibili» inquinano risultati. Dove sono le prove? Invece un colpevole per tutti potrebbe ammazzare il calcio: senza necessità di prove”.

Libero invece pubblica una intera pagina a firma 8 milioni, giù le mani dalla Juventus. La rivolta continua!