ITALIA – Due ragazzini spingono coetaneo contro treno in passaggio: volevano rubargli la felpa e punirlo

Tentato omicidio a Seregno nel Milanese, dove due ragazzi di 14 e 15 anni hanno organizzato una spedizione punitiva contro un coetaneo di Lentate sul Seveso, tentando prima di rubargli la felpa e picchiandolo perché reo di aver inviato dei messaggi ad una ragazzina. E’ successo ieri e la vittima, 14enne, ha subito un trauma cranico con una ferita estesa alla nuca e una probabile frattura alla caviglia. Il ragazzo oltre che a sbattere la testa è rimasto incastrato fra la banchina e il treno in transito, come testimoniano le immagini di videosorveglianza della stazione. Le stesse immagini che hanno permesso alla squadra mobile di Monza e alla Polizia Ferroviaria di risalire subito ai due aggressori, accusati di tentato omicidio e tentata rapina. Uno dei due è stato fermato, quando già si era cambiato di abbigliamento per sviare le indagini. Il secondo si era presentato volontariamente ai carabinieri con la nonna. Sono stati accompagnati al CPA* di Torino (*Il CPA dipende dal Centro per la Giustizia Minorile di Torino, è un servizio pubblico essenziale, garantisce l’accoglienza dei minorenni in stato di arresto nell’arco delle 24 ore ed ha competenza territoriale per le regioni Piemonte e Valle d’Aosta).