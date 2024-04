VENETO – Farmacista trovata in una pozza di sangue: si sveglia e parla solo inglese, è giallo

La notizia è riportata dal Gazzettino di Treviso. Una farmacista di 34 anni, M. P., di Vittorio Veneto, è stata trovata senza sensi in una pozza di sangue nel bagno della parafarmcia all’interno dell’IperTosano di Colle Umberto, dove lavora, nel tardo pomeriggio di martedì 19 marzo.

La donna era priva di sensi ed aveva due ematomi alla testa ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Dopo giorni nei quali ha lottato per sopravvivere, le sue condizioni sono migliorate, tanto che si è svegliata. Ma al momento del risveglio parlava solo inglese. Indagini sono in corso per capire se sia caduta in seguito ad un malore o se sia stata vittima di un’aggressione, considerando che qualche giorno fa un cliente in escandescenze era stato immobilizzato dai carabinieri col taser proprio nella parafarmacia. Dopo la laurea a Trieste, la donna aveva lavorato per anni in Inghilterra. Ora la donna, dopo il trauma cranico, parla solo inglese e sembra non ricordare l’italiano.