Codice rosso a Schio – Perseguita la ex, diffonde video di lei e ignora l’ammonimento: arrestato 50enne

A seguito di un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Schio (VI), è stato arrestato un cinquantenne in base a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

Le indagini sono iniziate alcuni mesi fa, quando la vittima, ex convivente dell’indagato, ha denunciato di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici, nonché atti di umiliazione e sopraffazione sistematica. In seguito a questi episodi, la donna è stata collocata in una struttura protetta.

Nonostante la fine della relazione e la misura di prevenzione dell’Ammonimento, l’uomo ha continuato a perseguitare la donna, arrivando persino a diffondere video sessualmente espliciti tramite applicazioni di messaggistica istantanea ai familiari della vittima.

La sera del 18 giugno, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo a Schio e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto in carcere a Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza continuano a impegnarsi nella lotta contro i crimini di genere. Invitano le vittime a rivolgersi alla caserma più vicina non solo per denunciare episodi di violenza in qualsiasi forma, ma anche per ricevere supporto su come gestire situazioni difficili che possono generare disagio, paura o pericolo.