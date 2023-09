Incidente nel Vicentino: madre e figlia di 5 anni ferite, la piccola finisce in terapia intensiva

Incidente martedì 5 settembre alle ore 12 a Schio. Due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’incrocio fra via Lago di Bracciano e via Lago di Albano di Schio, per il rilievo di un incidente stradale con feriti.

Un’auto Seat Ibiza percorreva via Lago di Bracciano con direzione via Lago di Albano. Giunta all’intersezione tra le due vie, per cause in corso di accertamento, l’auto andava ad urtare con la fiancata destra contro la parte anteriore di un autocarro Iveco che stava transitando in via Lago di Albano.

Ad avere la peggio la conducente dell’autovettura e la rispettiva figlia di 5 anni: entrambe sono state trasportate con l’ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (fortunatamente NON risultano in pericolo di vita), ma la piccola si trova in condizioni serie in terapia intensiva.