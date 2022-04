Incidente fra più auto sulla regionale 11: un ferito grave e traffico bloccato

In aggiornamento

E’ segnalato un incidente sulla strada regionale 11 in Comune di Lonigo all’altezza di Almisano intorno alle 9.00. Sarebbero coinvolte almeno tre auto e due mezzi pesanti e vi sarebbero feriti. Il traffico lungo l’arteria che collega Lonigo a Montebello è momentaneamente bloccato. Sul posto un’ambulanza del Suem 118.

Aggiornamento – le auto coinvolte sono tre: un’Alfa Giulia, una Polo e un’Audi A3

Dinamica – L’Alfa usciva da laterale via Casette, il conducente non ha visto la A3 che arrivava a velocità sostenuta da Lonigo ed è stata presa in pieno. Di conseguenza la Polo che sopraggiungeva da parte opposta è stata coinvolta. I conducenti di Polo e Alfa non hanno riportato lesioni. L’autista dell’Audi è stato portato in condizioni serie in ospedale. L’ambulanza è rimasta ferma più di mezz’ora con a bordo il conducente.