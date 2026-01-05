Incendio di Cras Montana, identificate tutte le vittime: 20 sono minorenni

È definitivo e tragico il bilancio dell’incendio che ha distrutto il locale ‘Le Constellation’ di Cras Montana. Le autorità hanno confermato l’identificazione di tutte le 40 persone decedute nel rogo: tra loro ci sono 20 minorenni. Le vittime avevano un’età compresa tra i 14 e i 39 anni.

Secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale, tra i morti si contano 21 cittadini svizzeri, nove cittadini francesi (di cui uno franco-svizzero e uno franco-israeliano-britannico), sei italiani (tra cui un italo-emiratino), oltre a un belga, un portoghese, un rumeno e un cittadino turco.

Nel dettaglio, tra le vittime svizzere figurano undici donne, alcune giovanissime, tra cui ragazze di 14, 15 e 16 anni, e dieci uomini, anche in questo caso con diversi minorenni. Tra i cittadini francesi risultano decedute due donne di 26 e 33 anni, una donna franco-svizzera di 24 anni e una ragazza franco-israeliana-britannica di 15 anni, oltre a cinque uomini con età comprese tra i 14 e i 39 anni.

Le vittime italiane sono in gran parte adolescenti: due ragazze di 15 e 16 anni, tre ragazzi di 16 anni e un cittadino italo-emiratino, anch’egli sedicenne. Tra i deceduti figurano inoltre una ragazza belga di 17 anni, una donna portoghese di 22 anni, un giovane rumeno di 18 anni e un cittadino turco di 18 anni.

Il numero dei feriti resta elevato: sono 119 le persone rimaste coinvolte e trasportate in ospedale, di cui 113 già identificate. Le indagini sulle cause dell’incendio proseguono, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.