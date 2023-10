Il Monte Bianco perde due metri

La vetta più alta dell’Europa occidentale sta ancora perdendo quota. Ogni due anni, una squadra di geometri esperti scala il Monte Bianco per misurarlo, utilizzando strumenti all’avanguardia. Secondo i loro ultimi rilevamenti, rivelati giovedì 5 ottobre, la vetta misura ora 4805,59 metri, ovvero 2,22 metri persi in appena due anni. Ciò rende il 2023 “un anno un po’ eccezionale” , ha commentato a TF1 Denis Borrel, geometra esperto dell’Alta Savoia, che ha partecipato alla misurazione.

Secondo Borrel si tratta di “3.500 metri cubi in meno di ghiaccio e neve rispetto al volume misurato nel 2021, che rappresenta all’incirca una piscina olimpionica” . Una perdita “abbastanza considerevole rispetto alle misurazioni delle epoche precedenti” , sottolinea. Nel 2021 il tetto delle Alpi è stato misurato a 4807,81 m , quasi un metro in meno rispetto alla misurazione effettuata nel 2017. Quella del 2019, molto bassa, è stata considerata non rappresentativa dell’evoluzione della vetta. Nel 2007 è stata invece registrata la quota più alta (4810,90 m).

Equipaggiati con strumenti di alta precisione e con un drone, a metà settembre una ventina di persone divise in otto corde hanno scalato per la prima volta la vetta dell’Europa occidentale per effettuare, per diversi giorni, rilievi punto per punto, in cima il gigante bianco. Questa è la dodicesima edizione di questa operazione che mira in particolare a modellare la calotta glaciale e a raccogliere dati scientifici sull’impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne alpine. L’iniziativa è stata lanciata nel 2001 dalla Camera dipartimentale dei geometri dell’Alta Savoia e riunisce oggi diversi partner.

L’influenza del cambiamento climatico Secondo gli specialisti queste variazioni non sorprendono, poiché l’altitudine della vetta oscilla costantemente. “Anche se notiamo una leggera tendenza al ribasso – circa 15-20 cm dal 2001 – di questa cima innevata del Monte Bianco, climatologi e glaciologi ci dicono che ci vogliono circa 50 anni di misurazioni per poter trarre conclusioni su possibili riscaldamento globale a questa altitudine di 4.800 metri ”, spiega Denis Borrel.

Nel 2021, era stato spiegato che lo spessore dello strato di “neve eterna” che ricopre la sommità “rocciosa” della montagna, che raggiunge i 4792 metri, è variato nel corso degli anni , “a seconda dell’altitudine, dei venti e delle precipitazioni .

Gli specialisti invitano quindi alla cautela nell’interpretazione di questi risultati, riservandosi sul legame con il riscaldamento globale. “Questo non è rappresentativo del riscaldamento climatico globale, perché le condizioni climatiche sulla vetta del Monte Bianco sono piuttosto polari “, spiega anche a TF1 Luc Moreau, un glaciologo di Chamonix. Entra in gioco soprattutto l’influenza delle stagioni: “sono soprattutto il vento e la neve che influenzeranno l’altitudine della vetta . Il vento rimuoverà la neve oppure no”. Il Monte Bianco è un “complesso dunale” e il vento, più violento in inverno, taglia la neve più che in estate.

Tuttavia, questa riduzione è “notevole” , secondo l’esperto, perché è “in fase con la siccità” che la Francia sperimenta da due anni, e che a sua volta è direttamente collegata al cambiamento climatico. “Ciò ha delle ripercussioni anche sulla vetta del Monte Bianco”, insiste.

Secondo i dati raccolti dagli scienziati, i ghiacciai europei, particolarmente vulnerabili all’aumento delle temperature a causa della loro altitudine relativamente bassa, hanno perso circa un terzo del loro volume tra il 2000 e il 2020. Lo scioglimento subito dai ghiacciai delle Alpi francesi durante l’estate del 2022 è stato definito “eccezionale” e, secondo i glaciologi, rappresenta circa il 5-7% della massa glaciale rimanente.