Il miele bellunese arriva sulle tavole di McDonald’s. De Carlo: “Eccellenza pronta a conquistare i palati degli italiani”

Il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP arriverà presto sulle tavole di oltre 800 ristoranti McDonald’s in Italia: l’iniziativa è stata presentata nel corso di “Alleanza per le Api”, evento promosso da Fondazione Qualivita e Federazione Apicoltori Italiani nella sede del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Saranno otto le tonnellate – pari a due milioni di bustine – di miele d’acacia biologico prodotto in tutta Italia che saranno distribuite nei locali gestiti dalla nota catena, a sostegno della filiera apistica..

“Con questo progetto, un’altra eccellenza bellunese è pronta a conquistare i palati degli italiani”, commenta il senatore bellunese di Fratelli d’Italia Luca De Carlo presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. “Parliamo di una platea di 1,2 milioni di clienti al giorno che grazie a questa iniziativa – dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna – potranno assaporare i frutti del lavoro degli apicoltori bellunesi. Una volta superate le criticità produttive dovute alle questioni climatiche, quindi, anche il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP potrà in futuro far parte di questa piattaforma riservata al miele certificato italiano, affiancato da una campagna di comunicazione che trasmetterà il valore del miele e l’importanza delle api per l’ecosistema. Si tratta del giusto riconoscimento per chi lavora quotidianamente e con il suo operato contribuisce alla tutela della biodiversità, delle filiere e della produzione agroalimentare; il prossimo passo – per arrivare a un prodotto che ancora non c’è e che rappresenterebbe il top di gamma – dovrà essere quello di arrivare a un miele DOP-bio, produzione unica così come uniche sono le Dolomiti Bellunesi”.

Presente come relatore alla presentazione al Ministero anche Mario Burlon, presidente del Consorzio di tutela Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, “Consorzio riconosciuto dal MASAF la scorsa estate”, ricorda De Carlo.

L’iniziativa va così ad arricchire il percorso già avviato con Fondazione Qualivita a sostegno delle filiere agroalimentari e che sta già coinvolgendo altre eccellenze italiane come la filiera del Pomodoro di Pachino Igp e il supporto al Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia-Romagna Igp.