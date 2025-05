Il Lane si gioca tutto a Terni: i convocati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mentre il Lanerossi Vicenza si prepara per la cruciale gara di ritorno della semifinale Playoff Serie C NOW contro la Ternana, in programma domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 20:00, allo stadio “Libero Liberati”, mister Stefano Vecchi ha diramato la lista dei 23 convocati biancorossi.

Dopo la gara d’andata, l’attesa è palpabile per questo scontro che deciderà una delle finaliste. Il Vicenza scenderà in campo con l’obiettivo di superare l’ostacolo Ternana e continuare il suo percorso verso la Serie B. La squadra, che per accedere alla finale è obbligata a vincere, si è allenata intensamente per affinare le strategie e presentarsi al meglio per questa sfida decisiva.

Ecco l’elenco completo dei giocatori convocati da mister Vecchi:

Portieri:

1 Massolo

12 Gallo

98 Confente

Difensori:

6 Leverbe

13 Beghetto

14 Cuomo

23 Laezza

26 De Col

32 Costa

73 Sandon

76 Fantoni

Centrocampisti:

4 Carraro

5 Rossi

8 Della Latta

10 Ronaldo

29 Zonta

44 Talarico

Attaccanti:

7 Rauti

9 Ferrari

20 Capone

21 Gherna

90 Morra

99 Della Morte

La rosa scelta da mister Vecchi riflette la volontà di schierare una formazione competitiva e bilanciata, in grado di affrontare le sfide che la Ternana presenterà. Tutti gli occhi saranno puntati sul “Libero Liberati” per scoprire chi accederà alla finale.