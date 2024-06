Il Distretto Veneto della Pelle vola con la fibra ultraveloce: siglato accordo con AXERA

Il Distretto Veneto della Pelle vola sulla rete con la fibra ultraveloce: stretto l’accordo con la vicentina AXERA, che sarà partner tecnologico.

La sede operativa del Consorzio “Distretto Veneto della Pelle” potrà contare su connessione FTTH e una nuova suite completa di servizi ICT utili per le attività di promozione, formazione, ricerca e relazioni istituzionali.

Arzignano, 17 giugno 2024 – Un cuore hi-tech e a chilometro zero per uno dei più importanti poli del Made in Italy del nostro territorio: da oggi AXERA è ufficialmente partner tecnologico del Distretto Veneto della Pelle. La vicentina AXERA, una delle maggiori telco del nordest – nata nel 2021 dalla fusione di quattro importanti provider locali di servizi IT (Interplanet, Telemar, SET e IP Company) – metterà a disposizione una connessione internet ultraveloce di ultima generazione e una suite di servizi ICT. Un pacchetto che permetterà al Consorzio, agli studenti dell’ITS Green Leather Manager e a tutte le associazioni partner di filiera che risiedono presso la sede del Distretto, di potenziare le proprie attività, in particolar modo a supporto delle quasi 90 aziende socie, ma anche in ottica di promozione del comparto, formazione, ricerca e relazioni con scuole, università, enti e stakeholder di filiera.

Un progetto completo, a partire dall’accesso alla rete. La sede operativa del Consorzio ad Arzignano sarà cablata con l’architettura FTTH per garantire l’accesso ad internet in ultrabanda a velocità simmetrica.

In abbinata, AXERA fornirà una linea VoIP che renderà digitali anche le comunicazioni telefoniche, e integrerà attrezzature per il networking LAN e WLAN, oltre ad assicurare infrastrutture per la massima continuità operativa, come il backup automatico e un collegamento secondario in caso di guasti.

«Più che a una semplice fornitura di servizi – commenta Nicola Caldieraro, AD di AXERA Spa – abbiamo pensato a un vero percorso di accelerazione digitale per il Distretto Veneto della Pelle. Parliamo di una realtà che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio, rispondendo ad aziende e istituzioni necessariamente orientate al futuro. Questa partnership diventa quindi strategica per permettere al consorzio di dare risposte in linea con un mercato globale che va sempre più veloce».

A partire da qui, il modello d’innovazione proposto punta poi a essere allargato anche a tutta la rete del Distretto. Oltre a mantenere un desk informativo nella sede di via del Lavoro, AXERA si farà carico di organizzare sempre in loco due eventi formativi l’anno su tematiche attinenti al settore IT di interesse per i soci della filiera della pelle.

«Abbiamo individuato in AXERA – aggiunge Matteo Macilotti, direttore del Distretto Veneto della Pelle – un partner che condivide esattamente il nostro stesso approccio operativo, fortemente radicato in questo territorio ma anche ispirato ai modelli d’innovazione più evoluti in ambito internazionale. Questa collaborazione rappresenta un’eccezionale opportunità di crescita per entrambi, ma è soprattutto un bellissimo esempio di come le migliori energie di un’area possano raggiungere davvero i massimi livelli se sanno trovare la corretta sinergia».

CREDITS





AXERA Spa

Nata nel 2021 dalla fusione di quattro aziende attive nel panorama vicentino dei servizi internet e telecomunicazioni (Interplanet, Telemar, SET e IPCompany), Axera è oggi la maggiore telco di territorio in termini di infrastrutture e servizi IT per le aziende del nordest. I suoi punti di forza sono un know-how unico, un’offerta completa e all’avanguardia e il forte legame con le imprese a cui si rivolge, per un’assistenza sempre al massimo livello. Axera oggi offre alle imprese connettività ultraveloce, infrastrutture per il networking, servizi cloud e data center, sistemi di security, voice e collaboration e piattaforme IoT. Conta 720 km di rete in fibra ottica proprietaria oltre a 250 postazioni radio per la connettività wireless. Occupa 200 addetti e serve oltre 9000 clienti business, per un fatturato che nel 2023 ha superato i 28 milioni di euro.

Il Distretto Veneto della Pelle

Il Distretto Veneto della Pelle è un Consorzio che aggrega tutte le realtà della filiera della pelle veneta: concia, chimica, meccanica, riciclo e servizi. Nato nel 2009, per volere delle imprese e delle associazioni di categoria, che si sono messe insieme per creare strategie di sviluppo comuni all’intera filiera e al territorio, il Distretto Veneto della Pelle è oggi soggetto giuridico riconosciuto ufficialmente dalla Regione Veneto. Conta quasi 90 imprese socie e coinvolge le maggiori associazioni di rappresentanza della filiera della pelle, promuovendo e accompagnando i processi d’innovazione del polo industriale e del territorio. Da fine 2023 il Distretto sta lavorando per realizzare una sede operativa sempre più funzionale che ospiti gli uffici delle associazioni partner e dei maggiori stakeholder della filiera della pelle, oltre che le aule del biennio di specializzazione tecnica-superiore ITS Green Leather Manager.