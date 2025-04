Il calcio femminile si ritrova a Vicenza: 500 atlete in città nei prossimi giorni

Appuntamento con il calcio femminile a Vicenza con il “Torneo della province venete”, previsto dal 25 al 27 aprile. L’evento sportivo, che porterà nel vicentino circa 500 giovani atlete e che sostituisce il precedente torneo ribattezzato “Queen Soccer Cup”, è stato presentato questa mattina a Palazzo Trissino.

«Come Comune di Vicenza siamo ben contenti di collaborare all’organizzazione di un evento che coinvolge così tante giovani atlete provenienti anche da fuori regione – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio -. Auguro a tutte le ragazze che parteciperanno, ma anche ai dirigenti e agli staff delle squadre coinvolte, di vivere questo torneo con serenità e divertimento, in pieno spirito sportivo».

Le partite si giocheranno negli impianti sportivi di via Monsignor Arnoldo Onisto, a Vicenza: dalla giornata di venerdì a domenica, giocheranno 9 squadre under 17, nel campo regolamentare 11 contro 11; 9 squadre under 15, su campo ridotto 9 contro 9; 6 squadre under 12 su campo ridotto 9 contro 9. Le gare si svolgeranno dalle ore 9 alle 18. Le società che parteciperanno, oltre al Real Vicenza Women, sono Lady Maerne, Calcio Padova Femminile, Sarego Liona Academy, Rovigo Women, Galaxy Fc, Triestina Calcio 1918, Chievo Verona Women, Dolomiti Bellunesi, Gordige, Trento Calcio Femminile e Vittorio Veneto.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Vicenza e che vede come Main Sponsor Agsm Aim, è stato organizzato in collaborazione con con la società Asd San Lazzarao Serenissima che ha messo a disposizione la struttura di via Monsignor Arnoldo Onisto. La società Real Vicenza, infine, ha stipulato un contratto di collaborazione esclusiva con la società LR Vicenza per lo sviluppo del calcio femminile sul territorio.