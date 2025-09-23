Il 12 ottobre tornano le Fattorie Didattiche Aperte

Domenica 12 ottobre torna la Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte del Veneto, un evento diffuso su tutto il territorio regionale dedicato a famiglie, scuole e cittadini. Sarà un’occasione unica per bambini e ragazzi, che potranno cimentarsi in laboratori manuali, scoprire il ciclo delle coltivazioni, conoscere da vicino cavalli, bovini, ovini, alpaca, api e tanti altri animali delle nostre campagne.“Le Fattorie Didattiche del Veneto sono un patrimonio educativo e culturale – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner –. In un’epoca in cui i bambini rischiano di crescere sempre più lontani dalla natura, questi luoghi offrono la possibilità di vivere esperienze autentiche: toccare la terra, osservare gli animali, capire come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Sono occasioni preziose per imparare con la mente ma soprattutto con le mani e con il cuore”.Quest’anno sono ben 173 le Fattorie didattiche che apriranno le loro porte alle famiglie, per celebrare la 22^ edizione dell’appuntamento – organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con le Organizzazioni agricole – che valorizza le 485 realtà iscritte nell’Elenco regionale (dato per cui il Veneto è al primo posto tra le Regioni).“L’esperienza delle Fattorie didattiche – spiega Caner – è cresciuta in 22 anni anche per qualità e varietà delle attività proposte. Durante tutte le stagioni, le fattorie offrono, oltre ai tradizionali percorsi didattici per le scuole, anche esperienze per ragazzi nel loro tempo libero, settimane verdi, occasioni di intrattenimento, permettendo di entrare in contatto con il patrimonio produttivo, culturale e tradizionale del mondo rurale”.Durante la giornata saranno disponibili visite guidate gratuite e laboratori, rivolti sia ai bambini che agli adulti. La prenotazione è obbligatoria sia per le visite guidate che per i laboratori, contattando direttamente le Fattorie didattiche partecipanti. Per scoprire le strutture aderenti (e iscriversi), gli orari di apertura e la proposta didattica: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta.“Non si tratta di una semplice visita – conclude Caner – ma di un’esperienza educativa completa, che stimola curiosità, creatività e senso di responsabilità. Entrare in contatto diretto con la natura e gli animali aiuta i più piccoli a crescere in modo più consapevole, rispettoso e attento al valore dell’ambiente e dell’alimentazione. Le Fattorie Didattiche diventano così un’aula a cielo aperto, dove l’apprendimento è un’avventura e il divertimento si intreccia con la scoperta”.